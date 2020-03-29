البدء بالمرحلة الأولى لإخلاء الخاضعين للحجر الصّحي غدا الاثنين

عمان-الغد- قال مدير العمليّات لخليّة الأزمة العميد مازن الفراية أنّ المرحلة الأولى من الخطة، ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً من يوم الإثنين، يجري خلالها إخلاء كافة الأردنيين المحجور عليهم، من عمّان والبحر الميت إلى مناطق سكنهم وإيصالهم إلى بيوتهم، أما المرحلة الثانية تبدأ من السادسة صباح يوم الثلاثاء يجري خلالها إخلاء الجنسيات غير الأردنية وحسب ترتيب سفاراتهم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكّد الفراية على إبلاغ الأشخاص المحجور عليهم عن آلية الإخلاء والتوقيتات وحسب تعليمات غرف العمليات المتخصصة، كما ستقوم فرق وزارة الصحة والخدمات الطبية بإعطاء شهادة خطية لإجراءات الحجر، وتوقيع النزلاء على تعهدات بتقيدهم بالحجر الصحي.

وأضاف الفراية خلال إيجاز إعلامي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الأحد، أنه مع انتهاء مدة الحجر، سيبدأ غداً خطة إخلاء من تواجدوا بالحجر الإلزامي باستثناء فندق ريجنسي عمّان بسبب تفاوت تواريخ دخول المحجور عليهم، مؤكدا أنه سيجري إخلاء 5000 شخص من المحجور عليهم على مدار يومين.