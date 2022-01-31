البدء بتجهيز التحويلات المرورية على اجزاء من الطريق الصحراوي

باشرت وزارة الاشغال العامة والاسكان، اليوم الاثنين، العمل على تجهيز التحويلات المرورية اللازمة، على الاجزاء المنوي العمل عليها ضمن خطتها واولوياتها باستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقّية الاكثر تضرراً من الطَّريق الصحراوي؛ وذلك للبدء بالعمل على مشروع إعادة تأهيل الأجزاء الاكثر تضرراً التي تم تحديدها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه سيتم البدء بتجهيز التحويلات لمنطقتي العمل لتكون للمنطقة الاولى الممتدة من الحميمة باتجاه دبة حانوت ضمن المسارب القائمة للطريق بعد توسعتها وفصلها بالحواجز الخرسانية لخدمة الاتجاهين وتأثيثها وتجهيزها بجميع الشواخص والاشارات التحذيرية والارشادية ليتم العمل على المسارب القائمة للاتجاه الاخر واعتبارها منطقة عمل والبدء باعمال اعادة الانشاء للمسرب الاخر.

وأضافت أن منطقة العمل الثانية ستكون من دبة حانوت باتجاه المريغة وتشمل منطقة رأس النقب وستكون تحويلة السير لهذه المنطقة تحويلة خارجية ضمن طريق النقب القديم – ابو اللسن بعد ان يتم تجهيزها وتأثيثها وتعزيزها بجميع عناصر السلامة.

وشددت على أنه سيتم تدعيم التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة كافة والاشارات التحذيرية اللازمة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم البدء باعمال اعادة تأهيل الجزء الذي تم تحديده – الاكثر تضررا – بشكل فوري بعد الانتهاء من تجهيز التحويلات كافة وتأمينها بوسائل السلامة العامة.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم المباشرة باستكمال اعادة تأهيل الجزء الاكثر سوءا من حيث سطح الخلطة الاسفلتية من الطريق الصحراوي من نزول النقب وصولا الى الحميمة.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم العمل في مشروع استكمال إعادة تأهيل الطريق الى عطائين، العطاء الاول للمنطقة ما بين المريغة مرورا بنزول النقب ووصولا الى دبة حانوت، والثانية للمنطقة ما بين دبة حانوت وصولا الى الحميمة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق واستكمال الاعمال بالسرعة الممكنة.

الجدير بالذكر أن اعمال اعادة الانشاء تشمل خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية بسماكة 21 سم حسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات.

كما يشمل العمل توسعة المسارب القائمه لتصبح ثلاث مسارب وكتف للقادم من العقبة باتجاه عمان ومسربين وكتف للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع اعادة انشاء الطريق الصحراوي الذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول 217 كم من جسر المطار وصولا الى المريغة كما يشمل العمل تأثيث الطريق بعناصر السلامه العامة.

يشار ايضا إلى أنه ومن المتوقع الانتهاء من الاعمال على مشروع إعادة تأهيل خلال حوالي 210 يوم من تاريخ بدء التنفيذ لاعمال اعادة الانشاء.