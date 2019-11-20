البدء بترميم وصيانة شاملة مرافق نادي مدينة الامير محمد للشباب

عمان – الزرقاء – في إطار التحديث والتجديد لتقديم وتجهيز المكان الامثل والأجمل لمرتادي نادي مدينة الامير محمد للشباب في الزرقاء، صرح مدير المدينة عمر العزام أنه قد تم البدء بتنفيذ خطة أعمال ترميم وصيانة شاملة لكافة مرافق نادي المدينة من مسابح وساحات وانارة ومضخات ومركز لياقة وصالة أفراح، لتكون جاهزة لانطلاقة جديدة بحُلّة متجددة لأستقبال رواد النادي ومحبي رياضة السباحة والجلسات العائلية .

هذا وتشتمل أشغال الصيانة على تجديد البلاط القديم لبركة التدريب وبعض مساحات البرك الأُخرى .

كما يجري العمل على تبليط الساحات والممرات حول البرك ببلاط مانع للانزلاق وغير ماص للماء، اضافة الى تجديد الدرابزون حول بركة الغطس، وتجري عمليات صيانة وتجديد للفلاتر والمضخات التحتية بافضل الانواع وأجودها.

وقال العزام إنه قد تم الانتهاء من اعمال الصيانة الشاملة للتمديدات الكهربائية ، وأعادة تأهيل أبراج الأنارة لتتناسب مع إعادة إحياء الجلسات والسهرات الليلة مع إفتتاح الموسم الصيفي حيث من المنتظر طرح عطاء الطعام والشراب لنادي المدينة بداية العام القادم، وأن صالة الأفراح ستكون جاهزة مع بداية العام لاستقبال جميع المناسبات من افراح وجاهات وحفلات خاصة في بيئة آمنة تتمتع بمواقف سيارات واسعة داخل حرم المدينة .

ووعد العزام محبي المدينة ونادي المدينة ومرتاديها بأنهم سيشهدون مع بداية الموسم حُلّة عصرية ومشهدا جميلا ينال إعجابهم ورضاهم، داعياً المستثمرين لزيارة المدينة للاطلاع على التجديدات، في حال رغبوا بالاستثمار بعدة مجالات، كما وقال العزام إن المدينة تسعى لإيجاد مستثمر استراتيجي لبناء مسبح نصف أولمبي مغلق مع كافة تجهيزاته وجلساته حيث تفتقر محافظة الزرقاء لوجود مسبح مغلق بمواصفات عالمية .