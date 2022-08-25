البدء بتصوير أحداث المسلسل البدوي الكوميدي “هام وشاهة”

أحمد الشوابكة

عمان- بدأ المخرج الأردني ليث حجاوي بتصوير مشاهد المسلسل البدوي الكوميدي “هام وشاهة” للكاتبة وفاء بكر، ومن إنتاج شركة عصام حجاوي للإنتاج الفني، وبطولة طارق الشوابكة وريناد ثلجي، بمشاركة نخبة من الفنانين الأردنيين وهم: عبير عيسى، محمد العبادي، جميل براهمة، علا مضاعين، عمر الضمور، منيا، محمد الجيزاوي، رفعت النجار، محمد الضمور، سهير فهد، شاكر جابر، عبد الكريم القواسمي، أنور خليل، إبراهيم أبو الخير، شهاب الحجاج، محمد دعيبس الشوابكة، أسامة الخوالدة، محمد خير القرالة، جولي، حبيب طبيشات، أحمد المومني، رهف البياتي، أسامة الطراونة، عبد الرحمن المحاسنة، إسلام العوضي، وحمزة الوريكات.

واتخذت إدارة الإنتاج ومخرج العمل من جرش مكاناً لتصوير المسلسل الذي تدور أحداثه حول حكاية الشاب (هام) ابن الشيخ (صوان) الأصغر الذي يتباركون به، صاحب الفأل الحسن ولكنه معتوه، والشابة (شاهة ابنة الشيخ عشام) الوحيدة صاحبة الفأل السيئ، التي لا يقترب منها أحد. تدور أحداث قصتهم، حيث تقرر كل من أم هام (معال) أن تبحث له عن عروس تحديا لبنات العرب اللواتي يرفضن الزواج منه، وتطلب مواصفات عروس مبالغ فيها، بحيث تكون ذات حسب ونسب وجميلة وفارسة وشاعرة، وترسل خادما لديها للبحث عن هذه العروس، وتطلب منه ألا يخبر أحدا عن مواصفات هام الحقيقية، إنما تعطيه مواصفات شقيقه الأكبر “هام رداد”، الشاعر والفارس الشجاع. وكذلك تفعل أم شاهة (مرزوقة) التي تريد تزويج ابنتها نكاية بأهل العرب الذين يتحدثون عنها بسوء بسبب فألها وتصرفاتها المؤذية لهم، لذلك ترسل خادما لديها للبحث عن عريس لشاهة وتضع مواصفات مبالغ فيها، وهي أن يكون فارسا وشاعرا وذا حسب ونسب، وتطلب من الخادم أن يقول مواصفات شقيقة الشيخ عشام (شهيال) الفاتنة الفارسة الشاعرة. وفعلا تصل الأخبار الكاذبة المتبادلة من الطرفين وحين يلتقون وتنكشف الكذبة تدخل (معال ومرزوقة)، في صراع كبير في محاولة لتفريق هام عن شاهة بعد أن تعلق كل منهما بالآخر. معال ترفض شاهة زوجة ابنها هام، ومرزوقة ترفض هام زوجا لابنتها شاهة، كما يقع (رداد وشهيال) في الحب. وبعد صراعات وأحداث كوميدية متتالية يستطيع هام وشاهة الزواج والعيش معا، لكن في نهاية غريبة وعجيبة.

وأكد منتج العمل عصام حجاوي، أن المسلسل سيكون ضمن باكورة الأعمال الدرامية التي تنتجها المؤسسة لرمضان 2023، مشيراً إلى أن المسلسل يأتي في قالب بدوي كوميدي، وهو أول عمل من نوعه يجمع الكوميديا البدوية في آن، وهي تجربة جديدة للمؤسسة بأن يكون هناك مسلسل بدوي كوميدي، مؤكداً إيمانه بالوجوه الشابة التي سيكون لها دور في عالم الدراما ليس الأردنية، وإنما العربية، إضافة الى نجوم الدراما الأردنية المساندين الحقيقيين لممثلين الشباب.

فيما اعتبر الفنان طارق الشوابكة أن مشاركته في المسلسل وتحمله المسؤولية بالبطولة بشخصية هام، بكل ملامحها وتركيبتها الصعبة وتحولاتها، تعد محطة مهمة في مشواره الفني، مما وضعه في مسؤولية كبيرة أمام كبار نجوم الدراما المشاركين في هذه العمل، الذين يعتبرون مدرسة كبيرة في هذا المجال، مؤكداً أن نيله بطولة المسلسل يعد خطوة كبيرة ومهمة في مشواره الفني.