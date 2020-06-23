البدء بتنشيط المسارات السياحية في معان

معان- قال مدير مديرية سياحة محافظة معان الدكتور ياسين صلاح إن عددا من المشروعات السياحية المرتبطة بالمسارات السياحية في معان، والتي نفذتها وزارة السياحة؛ استكملت مع بدء العودة التدريجية للقطاع السياحي.

وأضاف صلاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن تلك المشروعات نفذت من قبل وزارة السياحة لتعزيز المواقع السياحية وربط المسارات ببعضها وتنشيط الحركة السياحية وهي جاهزة للافتتاح، مبينا أن أبرز تلك المشروعات؛ مركز زوار أذرح السياحي، وبيت حمد بن جازي التراثي، ومشروع ترميم قلعة معان الأثرية وتحويلها لمتحف تراثي وتاريخي، إلى جانب مشروع توسعة طريق قلعة الشوبك والذي لا زال في مراحله الأخيرة.

وأشار إلى أن تلك المشروعات الرائدة أسهمت بربط النقاط السياحية داخل المحافظة، وعززت استفادة المجتمعات المحلية سواء من خلال توفير فرص العمل، أو من خلال نشر الوعي الثقافي والتاريخي بمكونات الهوية الأردنية وحضاراتها المتعاقبة.

وبين أن المديرية وبتوجيهات من وزارة السياحة وبالتعاون مع المؤسسات الخدمية والبلديات في المحافظة؛ حافظت على استمرارية عمليات التعقيم للمواقع السياحية والأثرية والمنشآت السياحية ومختلف المرافق الواقعة ضمن المسارات السياحية الثلاثة وهي: أذرح، معان،الشوبك، وذلك لضمان توفر بيئة صحية آمنة للزوار.

وقال إنه تم وضع المسارات السياحية والمواقع الأثرية ضمن منطقة الاختصاص، وتم إدراجها على التطبيقات الذكية لتسهيل وصول الزوار لها، مشيرا إلى وجود برنامج سياحي متكامل لتلك المسارات، يتضمن مختلف الخدمات السياحية المدعومة من وزارة السياحة، وتلك الخدمات مدرجة ضمن برنامج “أردننا جنة”، وذلك بهدف تحفيز الحركة السياحية، كما يقدم هذا البرنامج تعريفا شاملا لأبرز الملامح الثقافية لمجتمعاتنا المحلية.

وأضاف أن المواقع السياحية والأثرية والطبيعية في المحافظة شهدت حركة سياحية محلية جيدة من قبل المواطنين والمقيمين داخل الأردن، ما يبشر بتعافي القطاع السياحي تدريجيا من آثار جائحة كورونا، وما يعظم تجربة السياحة الداخلية لدى المواطنين والمقيمين.-(بترا)