البدء بتنفيذ أطول تلفريك بالعالم في ذيبان

مأدبا– قال رئيس بلدية ذيبان عادل الجنادبة، انه سيتم البدء بتنفيذ اطول خط تلفريك في العالم بمسافة 3700 متر تقيمه البلدية بالشراكة مع مستثمر خاص من ابناء المنطقة، ويمتد من منطقة حاجب السحيلة الى منطقة الزراعة في وادي الهيدان، بكلفة مليون و250 الف دينار بالاضافة لوجود مجمع سياحي.

وقال الجنادبة اليوم الاحد، ان المشروع سيشمل شاليهات ومخيمات سياحية ومسابح لمحبي المغامرة. وافاد، بانه سيتم أيضا افتتاح مصنع للمستلزمات الطبية قبل نهاية هذا العام لمرضى غسيل الكلى بكلفة مليوني دينار بعد ان قدمت البلدية قطعة ارض لاحد المستثمرين ليوفر المصنع 130 فرصة عمل لأبناء ذيبان.

من جهة اخرى، اكد الجنادبة انه تم البدء بإقامة مصنع مكابس الباطون من قبل مستثمر قطاع خاص بعد ان قدمت البلدية قطعة ارض ليوفر 70 فرصة عمل للمتعطلين عن العمل بالاضافة لإنشاء شركة الطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة الابراج للطاقة الشمسية للبلدية 75 بالمئة من الارباح مقابل تقديم البلدية قطعة ارض لإقامة الشركة. وبين انه ايضا سيتم بناء 3 قاعات للمناسبات في برزا وفلحا وبلدة ذيبان بكلفة 250 الف دينار، مشيرا الى انه تم انشاء حديقة في الشقيق وسيتم انشاء حديقة في العالية وذيبان بكلفة 100 الف دينار.

واشار الجنادبة، الى انه تم افتتاح مشروع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل بهدف تدريب الشباب على الحرف اليدوية مثل الدهان والديكور وكهرباء المنازل بعد تبرع البلدية بمبنى يتدرب به 56 شابا من المتعطلين عن العمل وسيتم العمل على فتح فرع اخر للفتيات لتدريبهن على المهن المختلفة.

واكد على تضمين مشروع مزرعة اللوز التي تبلغ مساحتها 187 دونما لمستثمر لأنشاء بركة زراعية بسعة 50 الف متر واستئجار 2000 دونم حولها، وتسعى البلدية لجر المياه من سد الموجب لزراعة سهول ذيبان التي ستوفر المئات من فرص العمل. وأوضح رئيس البلدية، أن كوادر البلدية قامت بصنع 1700 ذراع كهرباء بتكلفة دينار واحد وكانت تكلفة الذراع الواحد على البلدية سبعة دنانير ونصف وكذلك تم صناعة 200 حاوية و1000 برميل. واضاف، ان بلدية ذيبان لا يوجد لها دخل مالي ثابت ولكن مع انشاء هذه المشاريع سيكون لها ايرادات حوالي 480 الف دينار في المستقبل القريب.

(بترا)