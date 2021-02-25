البدء بمراجعة وتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة لعام 2021

عمان – بدأ الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بتصويب المخالفات التي تمّ رصدها وتوثيقها لعام 2021م، بعد أن أنهى تصويب جميع المخالفات الموثّقة للعام الماضي.

وعقد الفريق اليوم الخميس اجتماعاً برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، قام خلاله بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لشهر كانون الثاني الماضي، في إطار نهج المراجعة الشهريّة.

وأوضح الجازي، أنّ الفريق ناقش اليوم 13 استيضاحاً تمّ توثيقها بحقّ 10 جهات حكوميّة، واّتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها وفق الأصول.

وبيّن أنّ المخالفات التي رُصدت لشهر كانون الثاني اشتملت على وجود تجاوزات ماليّة وإنفاق غير مبرّر في عدد من المؤسّسات، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ التي تمّ إنفاقها دون وجه حقّ.

كما شملت الاستيضاحات – بحسب الجازي – مخالفات إداريّة وتجاوزاً أو امتناعاً عن تطبيق بعض الأنظمة والتشريعات، وخللاً في استلام أو تنفيذ بعض العطاءات؛ وقد تم اتخاذ ما يلزم لتصويبها وفق الأصول.

ولفت الجازي إلى أنّ عمل الفريق مستمرّ بشكل دوري، وسيتمّ تصويب المخالفاتً أوّلاً بأوّل بعد نهاية كلّ شهر. -(بترا)