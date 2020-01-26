البداد العالمية تضع حجر الأساس لتوسعة في مجمع الصناعات الوطنية بدبي

عمان – وضعت مجموعة البداد كابيتال مؤخرا حجر الأساس لتوسعة مصانعها الضخمة في “مجمع الصناعات الوطنية” في دبي، بمساحة 600 ألف قدم مربعة.

ومجمع الصناعات الوطنية احد اذرع شركة “البداد العالمية” التي يمتلكها رجلا الأعمال الأردنيين الدكتور فطين وزايد البداد.

والبداد العالمية التي تمتلك هذا المشروع في الامارات وشركة البداد لصيانة الطائرات وشركة Jbc للبث الفضائي وغيرها من الاستثمارات في الأردن، تختص بتوفير الحلول الخارجية العصرية والمباني المؤقتة والمباني الجاهزة (البريفاب).

واكدت الشركة في بيان لها صدر من مكتبها في العاصمة الاردنية في عمان انه بهذه التوسعة يصبح اجمالي مساحة مصانع البداد العالمية الكلية أكثر من مليون ونصف المليون قدم مربع.

وتشمل التوسعة الجديدة إنشاء مركز رئيسي لإدارة تأجير وتخزين وصيانة منتوجاتها من القاعات المتنقلة والمباني الجاهزة المستخدمة لكافة الأغراض والمكيفات والأثاث بمساحة 270 ألف قدم مربع وتكلفة تعادل ١١ مليون دينار اردني فيما ستخصص المساحة المتبقية والبالغة 330 ألف قدم مربع كمساحات تخزين خارجية وخدمات لوجستية، على أن تنتهي كافة العمليات الإنشائية واللوجستية وتجهيز الأبنية ودخولها الحيز التشغيلي خلال 180 يوماً.

وتتزامن التوسعة الجديدة لصالح “البداد العالمية” مع تحقيقها أرقاما قياسية عالمية بحجم تأجير القاعات المتنقلة، ليرتفع حجم أعمالها 2019 إلى 4.930 مليون متر مربع، وزيادة حجم أعمال المجموعة ورفع كفاءة عملياتها التخزينية بما يعادل نسبة نمو 300%.

واكد الدكتور فطين البداد رئيس مجلس إدارة البداد كابيتال مضي “البداد العالمية” قدماً في تنفيذ خطط توسعية جديد بالتزامن مع “اكسبو 2020 -دبي”، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين إنتاج الشركات التابعة لها وصولاً إلى مستويات عالمية من المنافسة، لافتاً إلى أن مشروع التوسعة الجديد الذي سيدخل حيزه التشغيلي في بداية شهر يونيو المقبل، من شأنه إحداث نقلة نوعية في حصة المجموعة في السوق المحلية الإماراتية مع توقعات بمضاعفة “اكسبو 2020 – دبي”، الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر أكتوبر/ تشرين الاول المقبل الطلب على أعمال المباني المتنقلة وحلول المساحات الخارجية الخاصة بهذا الحدث العالمي الكبير والفعاليات المصاحبة له.

وقال أن البداد رسّخت مكانتها كأكبر مزود متكامل لحلول المرافق والقاعات المتنقلة، وواكبت أفضل الممارسات الحديثة في الصناعة العالمية في تنفيذ مشاريعها، الأمر الذي يجعلها حاضرة بقوة في هذا الحدث المهم.

وأكد زايد البداد ” الرئيس التنفيذي للبداد كابيتال أن “مجموعة البداد” أن قطاعات عمل “البداد” حققت تحسنا ملحوظا خلال 2019 في قطاعات “الحلول الخارجية العصرية” خلال 2019 بنسبة تعادل 32% ،مقارنة بـ 2018 لذلك كان من الطبيعي أن تتسارع وتيرة العمل في توسعة مصانعنا، والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق الإماراتية ومتطلبات عملائها في الأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطوير أسواقها في الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا.