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البدانة تهدد طفلك بالسكري والكبد الدهني

منذ 46 دقيقة

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كولن- حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من خطورة البدانة على صحة الأطفال؛ حيث إنها تهددهم بالسكري وارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني، بالإضافة إلى مشاكل المفاصل.
ولتجنب هذه المخاطر، ينصح المركز الألماني الوالدين بالعمل على إنقاص وزن الطفل من خلال تعديل النظام الغذائي؛ حيث ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه والإقلال من الدهون والسكريات والوجبات الجاهزة والسريعة، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة مثل كرة القدم والسباحة بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يوميا.-(د ب أ)

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