البداوي تضيء على إبداعات شباب أردنيين في “على قدر أهل العزم”

إبراهيم المبيضين

عمان – رغم قلة الموارد الطبيعية وصعوبة الظروف الاقتصادية في الأردن، إلا أن المملكة تتميز على الدوام بشبابها المؤهل الذي يتمتع بالمهارات والإبداع والإقبال بشغف على ريادة الأعمال، ويسطر لنا باستمرار قصص النجاح في مختلف القطاعات والمجالات، ما دفع الكاتبة الأردنية الشابة فرح البداوي لتسرج فتيل الهمة والعزيمة بالعمل على كتاب متخصص يحمل محتوى يروي قصصا إبداعية أردنية لشباب صنعوا فرقا في حياتهم وحياة غيرهم كل في مجاله والقطاع الذي تخصّص فيه.

وفي عنوان يشحذ الهمم ويذكي العزائم، اختارت البداوي عنوان “شباب، على قدر أهل العزم” لكتابها الرابع الذي من المتوقع إشهاره قبل نهاية العام الحالي، مستلهمة هذا العنوان “المحفز” من قصيدة المتنبي التي يقول فيها: “على قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ.. وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِم”،.. فالناجحون المبدعون ومن يحققون الإنجازات الكبيرة، بحسب ما ترى البداوي “هم من يملكون العزائم الكبيرة دائما”.

وتقول الكاتبة الشابة البداوي “إن العمل على هذا الكتاب احتاج إلى فترة السنة ونصف من العمل المجهد والبحث ورصد وكتابة قصص نجاح مميزة لشباب أردني مبدع، لتقترب اليوم من إنجاز هذا المنتج الأدبي الجديد الذي يحمل في طياته الكثير من الأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا وسط ما فرضته جائحة “كورونا” من ظلمة وقيود وآثار سلبية طالت العديد من القطاعات”.

وتوضح البداوي، في لقاء صحفي خاص مع “الغد”، أن الكتاب سيروي قصص النجاح الواقعية لنحو 31 شابا وشابة من المبدعين الأردنيين في 200 صفحة من القطع المتوسط، لافتة الى أن القصص تتنوع لشباب في الفئة العمرية من 13 الى 30 سنة، تتصدرها جميعا قصة نجاح شخصية أردنية كبيرة ومتميزة لتكون مصدر إلهام للشباب العربي.

وتقول البداوي إن القصص التي سيتضمنها كتابها تتنوع لشباب (ذكور وإناث) تميزوا في قطاعات مختلفة منها، الأدب والاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا وغيرها من المجالات والقطاعات، مؤكدة أن هذا التنوع يوضح أن النجاح والإبداع ليسا حكرا على قطاع دون آخر، فهي ترى أن “الريادة والنجاح يحتاجان الى الإصرار والشغف والإيمان بالذات والقدرات والعمل المتواصل بغض النظر عن القطاع أو المجال الذي يعمل فيه الشباب”.

وتضيف البداوي (التي تعمل اليوم في مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط)، أنها ستصدر الكتاب باللغتين العربية والانجليزية، وأنها تخطط ليكون بداية لسلسلة تصدر منها لاحقًا أجزاء أخرى جميعها ستتناول قصص نجاح وإبداعات أردنية في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك، تخطط البداوي ليكون الكتاب نقطة انطلاق نحو تأسيس منصة للإبداع الأدبي، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الأردن، تجمع من خلالها أصحاب القلم المبدع، وتستضيف الكُتّاب والمؤلفين المؤثرين محليا ودوليا؛ ليكونوا مصدر إلهام لغيرهم.

والكاتبة البداوي، التي تهوى القراءة ورياضة الصيد ومتابعة صناعة الإعلانات، بدأت مشوار الكتابة في العام 2017 عندما أصدرت مؤلفها الأول الموسوم بـ”رواية أمل”، الذي تحدثت به عن معاناة مريض السرطان وقد تم إشهاره في دائرة المكتبة، تلاه مؤلفها الثاني كتاب “We Speak Life and Death”، وهو عبارة عن نصوص أدبية وشعرية باللغة الإنجليزية، تم إيداعه في دائرة المكتبة الوطنية العام 2017 ومن ثم جاء مؤلفها الثالث كتاب “وتمضي الأيام”، وهي عبارة عن مجموعة قصصية تضمنت قرابة 80 قصة قصيرة منوعة تحاكي الواقع، وصدرت العام 2018.

وبعد ذلك، اتجهت وبدأت البداوي التحضير والعمل على كتابها الرابع موضع الحديث الذي قالت إنه احتاج في البداية الى عملية بحث وتواصل وتنسيق مع العديد من الجهات والشخصيات لرصد قصص النجاح التي يرويها الكتاب الجديد.

ثمة أهداف تسعى لتحقيقها الكاتبة البداوي من إصدار ونشر مؤلفها الرابع أهمها: تسليط الضوء وإظهار إنجازات وإبداعات الشباب الأردني، وتحفيزهم وإعطائهم دافعا لإكمال مسيرتهم، فضلا عن تحفيز غيرهم من الشباب وبأن الجميع يستطيع أن ينجز اذا امتلك الإرادة والهمة والعزيمة والهدف.

وتقول: “أردت كذلك من هذا الكتاب نقل الفرحة التي شعرت بها بإنجازاتي ونجاحاتي السابقة والتقدير المجتمعي والإعلامي الذي لقيته عندما أصدرت مؤلفاتي السابقة وأنا في عمر صغير، الى هؤلاء الشباب ليكون لديهم الشعور نفسه وأن هناك من يقدرهم ويسلط الضوء على إنجازاتهم، فالتقدير دائما يجب أن يقود الى مزيد من العمل”.

وتقول البداوي إن العمل على هذا الكتاب أخذ وقتا طويلا امتد لسنة ونصف السنة، موضحة أن هذه النوعية من الكتب وهذا النوع من المحتوى يحتاج الى البحث وجمع المعلومات والقصص من أصحابها ومن ثم الكتابة وعرض القص على صاحبها، ليجري التأكد من نقل القصة بشكل حقيقي كما جرت في الواقع.

ومن وجهة نظرها، تعرف البداوي ريادة الأعمال بأنها هي أن تجد حلولا ابتكارية لمشاكل في المجتمع، وأن تعمل بجد وإصرار على تطوير هذه الحلول بجد واجتهاد، مؤكدة أن النجاح في أي مجال يحتاج الى العزيمة والإرادة، معتقدة أن “النجاح كثيرا ما يولد من رحم المعاناة”.

وتشير البداوي إلى أن القراءة مهمة جدا لمن يريد أن يتجه الى صناعة الكتابة والنشر، لأنها تضيف له وتعزز رصيدا من المفردات والمصطلحات والأفكار التي تساعده على الإبداع في مجال الكتابة.

وتوضح أن التكنولوجيا اليوم سلبتنا فرحة وجمال تصفح الكتاب الورقي، الذي تقول إنه سيبقى يحمل نكهة خاصة رغم فورة التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية التي اجتاحت جميع تفاصيل حياتنا اليومية، بيد أنها تؤكد أهمية استغلال هذه التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، لتطوير مهاراتنا وفتح فرص إبداع وعمل جديدة.

والكاتبة فرح البداوي تحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية وآدابها وتكمل الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة الأردنية.