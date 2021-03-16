البدناء قد ينشرون “كورونا” أكثر من غيرهم

عمان-الغد– كشفت دراسة أجراها علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد، أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ربما هم مصدر لنشر “كوفيد-19”.



ووفقا لنتائج هذه الدراسة، الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع وكذلك كبار السن، يفرزون كمية كبيرة من الهباء التنفسي المحتوي على جزيئات الفيروس. وأن هذه الكمية تختلف من شخص إلى آخر.

وقد بينت نتائج الدراسة، أن 18% من الناس يطلقون 80% من الهباء الحيوي مع عملية الزفير، ما يثبت ظاهرة الانتشار الفائق.

ويعتقد الخبراء، أن هذه الظاهرة مرتبطة بتلف الغشاء المخاطي نتيجة الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، التي تلاحظ بصورة أوضح، لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن.

كما أن حدة مسار المرض، تؤثر في سرعة الانتشار، حيث في حالة تلف الرئتين، يصبح المريض مصدرا فائقا لنشر الفيروس، نقلا عن موقع روسيا اليوم.