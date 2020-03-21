البدور: “أسبوع مصيري”.. وعلينا كسر السلسلة كي لا تتفجر الأرقام

عمان- الغد- قال رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان النائب ابراهيم البدور، إنه ومن خلال دراسه سلوك فيروس كورونا في الدول التي أصابها، يلاحظ ان الاسبوع الرابع هو أسبوع مصيري وان الأرقام تتفجر وتزيد بشكل غير عادي خلال هذا الاسبوع.

وأشار البدور إلى أن إيران سجلت في الاسبوع الاول حالتين فقط، وفي الأسبوع الثاني 43 حالة، وفي الأسبوع الثالث 245 حالة، وفي الأسبوع الرابع 4747 حالة، وفي إيطاليا فقد سجل الأسبوع الأول 3 حالات، والأسبوع الثاني 152 حالة، والأسبوع الثالث 1036 حالة، والأسبوع الرابع 6362 حالة، أما فرنسا فقد سجل الأسبوع الأول 12 حالة، والأسبوع الثاني 191 حالة، والأسبوع الثالث 633 حالة، والأسبوع الرابع 4499 حالة.

وأضاف: “من كل هذه الامثله يتضح ان الأسبوعين القادمين علينا مهمات ومصيريات في انتشار الفيروس وبما انه انتهى الاسبوع الاول في الاردن بتسجيل 85 حاله فإننا اذا مشينا مع سلوك الفيروس ولم نقم بإجراءات حاسمة فاننا نتوقع ارتفاع الأرقام في الاسبوع القادم لأضعاف والأسبوع الذي يليه باضعاف اكثر والذي يليه تتفجر الأرقام ولا يمكن السيطرة لا على ارقام الإصابات ولا على حالات الوفيات (لا سمح الله)”.

وتابع: “ولا ننسى ان القطاع الصحي مهما كان قويا وعنده امكانات لن يستطيع التعامل وعلاج كل هذه الحالات مرة واحدة”.

وأشار إلى أن المطلوب كسر السلسلة في الاسبوع الثالث وعدم تسجيل هذه الأرقام وهذا لا يتأتى الا بالعمل الجماعي وعزل الناس عن بعضهم وان لا يتواصلوا مع بعض لمده أسبوعين من الان .