البدور: الجمعة أفضل من الثلاثاء لتطعيم الكوادر الطبية

عمان- الغد- طالب إبراهيم البدور رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق، عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان أن يصبح يوم المطعوم للقطاع الصحي يوم الجمعة بدلاً من الثلاثاء.

وأضاف أن يوم الجمعة هو يوم عطلة للجميع ويمكن استغلاله كيوم إضافي لتطعيم الكوادر الصحية والتي هي مستثناه من الحظر أصلًا ويسمح لها بالحركة .

وقال إن “القطاع الصحي خلال أيام الأسبوع يكون مشغولًا في علاج المرضى ولا يستطيع الذهاب لاماكن تلقي المطعوم ولكن يوم الجمعة يكون غالبية القطاع الصحي مجازا ويستطيع الذهاب براحته لاخذ اللقاح “.

وطالب بزيادة ساعات إعطاء اللقاح لكي تصبح للعاشرة مساء وذلك لتطعيم أكبر عدد ممكن من القطاع الصحي لرفع نسبة المحصنين من هذا القطاع بأسرع وقت ممكن .