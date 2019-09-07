آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

البدور لـ”الغد: الحكومة تصر على ربط زيادة المعلمين بأدائهم

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

آلاء مظهر

عمان- قال رئيس لجنة التربية النيابية، إبراهيم البدور، اليوم السبت، إنّ مجلس نقابة المعلمين، تمسك خلال لقائه بالحكومة، ظهراً، على علاوة الـ50%، فيما أصرت الحكومة على أن تكون الزيادة مرتبطة بالأداء.

وأضاف البدور لـ”الغد” بعد انتهاء الاجتماع، أنّ “لجنة التربية النيابية طرحت فكرة دمج الموقفين”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة في النهاية عرضت زيادة رواتب المعلمين لكن بنسب متفاوتة حسب التقييمات لكل معلم، وعدم ربط الموضوع بالمسار المهني الوظيفي”.

وأضاف “الآن الكرة ما زالت بين الطرفين ولم يتم الاتفاق. النقابة ستعود لرؤساء الفروع في اجتماع معهم بعد قليل. واللجنة ستظل تواصل المساعي حتى الوصول لحل”.

مقالات ذات صلة

ما هو المسار المهني؟

منذ 7 دقائق

على غرار “المعلمين”..”المهندسين” تطالب بعلاوة الـ 10%

منذ 7 دقائق

المبعوث الأميركي الجديد للسلام.. يهودي أرثوذكسي كان “صبي قهوة”!

منذ 33 دقيقة

نقابة المعلمين تكشف عن مصير “إضراب الأحد” عند السادسة مساء

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock