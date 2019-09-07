البدور لـ”الغد: الحكومة تصر على ربط زيادة المعلمين بأدائهم

آلاء مظهر

عمان- قال رئيس لجنة التربية النيابية، إبراهيم البدور، اليوم السبت، إنّ مجلس نقابة المعلمين، تمسك خلال لقائه بالحكومة، ظهراً، على علاوة الـ50%، فيما أصرت الحكومة على أن تكون الزيادة مرتبطة بالأداء.

وأضاف البدور لـ”الغد” بعد انتهاء الاجتماع، أنّ “لجنة التربية النيابية طرحت فكرة دمج الموقفين”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة في النهاية عرضت زيادة رواتب المعلمين لكن بنسب متفاوتة حسب التقييمات لكل معلم، وعدم ربط الموضوع بالمسار المهني الوظيفي”.

وأضاف “الآن الكرة ما زالت بين الطرفين ولم يتم الاتفاق. النقابة ستعود لرؤساء الفروع في اجتماع معهم بعد قليل. واللجنة ستظل تواصل المساعي حتى الوصول لحل”.