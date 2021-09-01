البدور يدعو لإعطاء جرعة ثالثة

عمان- الغد- تساءل رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور إبراهيم البدور، عن فائض المطاعيم المتوفر في المملكة، وماذا يمكن ان نفعل بالكميات التي جرى التعاقد عليها.

ودعا الدكتور البدور، في مقال له بـ”الغد”، اليوم الأربعاء، إلى استغلال تلك الكميات في إعطاء جرعة ثالثة مدعمة للجميع لرفع نسبة الاجسام المضادة، ويمكن أن نخزن المطعوم ونعطيه بشكل موسمي، سيما أن الدراسات الحديثة تؤكد أن فيروس كورونا أصبح فيروسا موجودا ضمن الفيروسات الموسمية، وأن المطعوم سيتم أخذه بشكل دوري وموسمي.

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