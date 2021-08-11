البدور يطالب بإعطاء لقاح فايزر للمواطنين الذين تلقوا “سينوفارم”

عمان-الغد- طالب د. إبراهيم البدور، عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وزارة الصحة بإعطاء لقاح فايزر للمواطنين الذي اخذوا اللقاح الصيني.

واضاف البدور أن غالبية المصابين (المطعمين) في هذه الموجة -المتحور دلتا- هم من متلقي المطعوم الصيني سينوفارم، وحتى الوفيات و الإدخالات للعناية الحثيثة هم من نفس الفئة.مبينا أن غالبية الدراسات أكدت أن جرعتين من مطعوم فايزر تحمي بنسبة 89% من المتحور دلتا، ولا يوجد دراسات حول نجاعة المطعوم الصيني ونسب حمايته.

وقال البدور إنه من الأولى إعطاء الأشخاص الأكثر عرضة -والمطعمين باللقاح الصيني- إعطاؤهم لقاح فايزر جرعتين بدلًا من إعطاء الأعمار من 12-18 والذين لم يسجل حالات وفاة أو إصابات شديدة منهم.

و طالب بمساواة المواطنين الموجودين في الأردن بالذين يذهبون للدول التي تطلب إعطاء هذه الفئة مطعوم مدعم من لقاح فايزر،

حيث أن السلاسة المنتشرة عندهم هي نفس السلالة التي في الأردن وهي متحور دلتا.