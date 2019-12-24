البديوي ينال درجة الدكتوارة في التربية الرياضية

عمان – الغد – نال الطالب حسام محمد البديوي درجة الدكتوراة في التربية الرياضية، بعد أن قدم اطروحته التي نوقشت اليوم “الثلاثاء” في كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية بعنوان “علاقة الأداء المهاري والقدرات الحركية بالذكاء لدى لاعبي الجمباز للناشئين” والتي حظيت بمباركة اللجنة لما اشتملت عليه من محاور مهمة، واستخدام الباحث للمنهج الوصفي، فيما تكونت عينة الدراسة من سبعة لاعبين مسجلين في الاتحاد الأردني للجمباز.

وقدمت هذه الأطروحة التي اشرفت عليها الدكتورة عائدة العواملة استكمالا للحصول على درجة الدكتوراة في التربية الرياضية.