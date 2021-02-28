البراري يفتتح معرض “موهبتي من بيتي”

عمان-الغد- مندوبا عن وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي افتتح أمين عام وزارة الثقافة الكاتب هزاع البراري المعرض الفني خاص بالمتسابقين الفائزين بمسابقة “موهبتي من بيتي”، والتي أطلقتها الوزارة خلال جائحة كورونا حيث اشتمل المعرض على خمسين لوحة فازت في المسابقة.

وعرضت اللوحات في جاليري معهد تدريب الفنون التابع لوزارة الثقافة بحضور مدير المعهد الفنان عماد مدانات ورئيس قسم الموسيقى فيه فتحي الضمور مساء اليوم الاحد 28/2/2021.

تنوعت أعمال المتسابقين ما بين الرسم بالفحم والاكرليك والزيت، وتحمل في معظمها مضامين وطنية واجتماعية وصحية خاصة بالتباعد والحفاظ على السلامة العامة وسبل الوقاية في هذه الظروف الاستثنائية “جائحة كورونا” والجدير بالذكر أن الأعمال المقدمة لأطفال وفتية وشباب ومن عدة فئات عمرية.