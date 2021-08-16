البراري يقدم استقالته من اللجنة الملكية

عمان-الغد- قدم عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور حسن البراري استقالته من اللجنة.

وبرر البراري في رسالة بعثها للرئيس العين سمير الرفاعي، الاثنين، بأن مقترحات لجنة الانتخاب لا تتوافق مع قناعاته السياسية، ولا القيم السياسية التي يتبناها، كما أنها ستكرّس الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية.

وأكد أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك تحتوي كلّ ما نحتاجه من مضامين عصرية لتمكين الأردنيين سياسيا وبشكل نتجاوز فيه الهويات الفرعية والولاءات الضيقة والمحاصصات.

يذكر أن البراري هو ثالث عضو يقدم استقالته من اللجنة، بعد استقالتي الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي والأكاديمية وفاء الخضراء، لينخفض عدد الأعضاء بذلك إلى 89.