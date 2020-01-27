البرازيلي أوزمار يبدأ رحلة تحضير “طائرة” الوحدات

مصطفى بالو

عمان – انطلق المدير الفني لفرق الكرة الطائرة في نادي الوحدات البرازيلي أوزمار، بخطة إعداد تتركز على الاعتماد على بناء قواعد متينة من الناشئين والشباب، لإعادة البناء في الإرث التاريخي بالنادي، من خلال تدريبات يومية بمعدل 4 ساعات يوميا، تتوزع بين فرق الفئات العمرية والفريق الأول بالنادي، في صالة “الشهيد محمد الدرة” بمقر النادي، حاملا خبرته الدولية الطويلة باللعبة، وهو الذي سبق له الإشراف على منتخب البرازيل تحت 17 سنة، الذي قاده للفوز بأولمبياد لندن 2012، وقاد منتخب البرازيل إلى إحراز لقب أولمبياد لندن 2012، وعمل مع منتخب السيدات الأميركي، وغيرها من التجارب الناجحة في مختلف الدول التي درب بها على مستوى الأندية والمنتخبات.

فاضل: إعادة البناء

أكد رئيس اللجنة الفنية لكرة الطائرة بالوحدات محمد فاضل، أن أوزمار تفهم المطلب الوحداتي ضمن منطق “صنع بالوحدات”، مشيرا أنه مدرب على سوية عالية ويملك خبرة طويلة في ميادين الكرة الطائرة، منوها بأبناء الوحدات الذين تطوعوا معه كمدربين كل من رائد الحمود ومحمود غنايم ومحمود صقر، مشددا أن الهدف الأسمى يتلخص في إعادة بناء قواعد متينة من الناشئين والشباب للعبة بالنادي، ومزج الخبرة بالشباب في فريق اللعبة لإحياء الإرث التاريخي في نادي الوحدات بقصد منصات التتويج سواء على صعيد الفئات العمرية أو الفريق الأول”. وتابع: “باشر أوزمار في إعداد الفرق فور توقيع عقده التدريبي مباشرة بالوحدات، ولخص انطباعه عن مستوى اللعبة واللاعبين في فرق الوحدات، مطلعا في الوقت ذاته على أجندة مسابقات اتحاد اللعبة، حين يجهز فريق مواليد 2001 لدوري فئته بعد أسبوع، وتباعا بقية فرق الفئات العمرية، فيما يخوض الفريق الأول البطولة المستحدثة بطولة الأندية للشواطئ، وكذلك بطولة الكأس في بداية شهر نيسان (ابريل) المقبل، وهي أقرب المسابقات التي تنتظر الوحدات قبل بدء المنافسة الملتهبة على الدوري الذي يحمل لقبه فريق وادي موسى، والمشارك حاليا في بطولة الأندية العربية بمصر”.

“تقرير أوزمار”

وزاد فاضل: “تقدم أوزمار بتقرير مفضل عن أوضاع فرق الطائرة بنادي الوحدات، والذي طلب فيه من مجلس الإدارة تحديد مسارها فيما إذا كانت تنوي المنافسة على الألقاب، أو بناء فرق تعتمد عليها اللعبة لسنوات، موضحا إمكانية تقديم فريق من اللاعبين الذين اختارهم من فرق الفئات العمرية، والخبرة في صفوف الفريق الأول، لينافس ويقدم مستويات طيبة في بطولات الكبار، موضحا أن تقرير أوزمار اتصف بالشفافية والوضوح والصراحة والمصداقية، حيال أسماء لا تفيد خطة عمله، ولسنا بصدد ذكرها، لكن ما أكد عليه هو ضرورة أن يساعده مجلس الإدارة في تحديد مساره فيما يخص هدفه من نشاط الكرة الطائرة سواء البناء أو البطولات، مثمنا اهتمام ومتابعة مجلس الإدارة من خلال مدير النشاط أمين السر عوض الأسمر، وتوفير كافة احتياجه بما يخص خطة اعداد فرق الوحدات لمنافسات الموسم الحالي”.

وأضاف فاضل: “للأمانة فإن القدير أوزمار والمتطوعين المدربين المعروفين الحمود وغنايم وصقر، يوجهون بوصلة أفكارهم نحو إعادة الروح للعبة التي تحمل تاريخا ناصعا في نادي الوحدات، ويساهم في عودة فرقه إلى مكانها الطبيعي على منصات التتويج، وتقديم نماذج وحداتية من اللاعبين، على خلاف ما حدث بالموسم الماضي حينما تواجد عدد كبير من المحترفين المحليين والأجانب في صفوف الفريق، حتى غاب أبناء النادي عن اغلب تشكيلات الفريق الذي لم يحالفه التوفيق في الوصول الى الألقاب المحلية، في الوقت الذي أبدى فيه أوزمار اعجابا بمستوى فريق الناشئين مواليد 2001، والذي يبدأ مهمته التنافسية بعد أيام، ويرى أنه رغم البدء بفترة الإعداد متأخرا، إلا انه يحذوه التفاؤل بالمنافسة بقوة على لقب دوري فئته للموسم الحالي”.