البرازيلي أوليفيرا يضع حداً لمسيرته الكروية

لشبونة – أعلن المهاجم البرازيلي المخضرم جوناس أوليفيرا، إسدال الستار على مسيرته مع كرة القدم، وذلك في حفل تكريم داخل ملعب (النور) معقل بنفيكا البرتغالي.

وأشار صاحب الـ(35 عاماً) في فيديو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنادي العاصمي: “جماهير بنفيكا الشغوفة، أسجل هذا الفيديو لكي أبلغكم بأنني قررت بالإتفاق مع بنفيكا في هذه اللحظة على إنهاء مسيرتي كلاعب محترف لكرة القدم”.

📣 Benfica'nın 35 yaşındaki golcüsü Jonas Gonçalves Oliveira, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı pic.twitter.com/AYrGuQ37Yl — Skorer (@skorermilliyet) July 9, 2019

ومن المقرر أن يكرم بطل البرتغال لاعبه الذي ارتدى قميصه على مدار 5 مواسم قبل مباراة أندرلخت البلجيكي الودية، التي يفتتح بها الفريق استعداداته للموسم الجديد.

وانضم جوناس إلى صفوف بنفيكا صيف العام 2014 قادما من فالنسيا الإسباني، وبات العنصر الأساسي في هجوم الفريق منذ ذاك الحين، حيث خاض 183 مباراة وسجل 137 هدفا، ويمتلك جوناس في جعبته 4 ألقاب في الدوري، ولقب في كأس البرتغال، واثنين في كأس الرابطة، ومثلهما في كأس السوبر المحلي. (إفي)