البرازيلي فيريرا أول بطل أولمبي في رياضة ركوب الأمواج

طوكيو – تفوق البرازيلي إيتالو فيريرا اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية لمنافسات ركوب الأمواج (سيرفنج) في دورة الألعاب الأولمبية على الياباني كانوا إيجاراشي، وحصل على الميدالية الذهبية الأولى لهذه الرياضة، التي أدرجت في أولمبياد طوكيو للمرة الأولى في تاريخ الألعاب.

وحصل فيريرا على 15.14 نقطة مقابل 6.60 لإيجاراشي في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على شاطئ تسوريجاساكي شرقي طوكيو وسط عاصفة قوية نجمت عن مرور إعصار نيبارتاك.

وتفوق البرازيلي على منافسه وسط موجات زاد ارتفاعها على مترين ورياح شمالية غربية، وصلت سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة.

ونجح فيريرا في اقتناص أول ذهبية للبرازيل في هذه الألعاب بفضل مناورة رائعة على حافة موجة عاتية، أكسبته 7.77 نقطة، ولكنها قسمت طاولته إلى نصفين.

وفشل الياباني في الوصول إلى النقطة السابعة في أي من محاولاته في المياه الهائجة بعد أن أبهر الجميع في الجولات السابقة.

كان إيجاراشي قد نجح في الوصول إلى النهائي بعد أن أقصى المصنف الأول، البرازيلي جابرييل ميدينا، بينما تغلب فيريرا على الأسترالي رايت، الذي حصد بدوره الميدالية البرونزية عقب تفوقه على البرازيلي جابرييل ميدينا.

وعلى الرغم من تصدر ميدينا للتصنيف العالمي، فقد احتل المركز الرابع، حيث حصل على 11.77 نقطة مقابل 11.97 للأسترالي. – (إفي)