البرازيلي كينو ينضم إلى الجزيرة الإماراتي بنظام الإعارة

دبي – أعلن الجزيرة، خامس الدوري الإماراتي لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي ماركوس داسيلفا “كينو” مهاجم بيراميدز المصري بصفة الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019.

وجاء التعاقد مع كينو في ظل العلاقة القوية التي تربط الجزيرة مع الإدارة الجديدة لبيراميدز، بعد انتقال ملكية الأخير من السعودي تركي آل الشيخ الى الاماراتي سالم الشامسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وقال الجزيرة في بيان عبر موقعة الرسمي ان كينو (29 عاما) ، انضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الاول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

Official: Al Jazira Signs Brazilian Striker #Keno on a Loan Deal from @pyramidsfc

More details 👉 https://t.co/2FmhRfUQy5 pic.twitter.com/kRxO1OPmGZ

— Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) July 7, 2019