البرازيلي كينو ينضم إلى الجزيرة الإماراتي بنظام الإعارة

دبي – أعلن الجزيرة، خامس الدوري الإماراتي لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي ماركوس داسيلفا “كينو” مهاجم بيراميدز المصري بصفة الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019.

وجاء التعاقد مع كينو في ظل العلاقة القوية التي تربط الجزيرة مع الإدارة الجديدة لبيراميدز، بعد انتقال ملكية الأخير من السعودي تركي آل الشيخ الى الاماراتي سالم الشامسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وقال الجزيرة في بيان عبر موقعة الرسمي ان كينو (29 عاما) ، انضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الاول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

Official: Al Jazira Signs Brazilian Striker #Keno on a Loan Deal from @pyramidsfc More details 👉 https://t.co/2FmhRfUQy5 pic.twitter.com/kRxO1OPmGZ — Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) July 7, 2019

وتقدم محمد السويدي رئيس نادي الجزيرة بالشكر الى سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز وادارة النادي المصري الشقيق على تسهيل انتقال كينو للجزيرة بصفة الإعارة، مشيداً باللاعب الذي كان انتقل الى بيراميدز في العام 2018 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 10 ملايين دولار، في صفقة وصفت بأنها الاغلى في تاريخ الدوري المصري.

وتابع السويدي : “كينو يتمتع بقدرات فنية كبيرة ونال اشادات فنية واسعة بسبب ما قدمه من مستويات كبيرة مع بيراميدز في الدوري المصري، ونحن سعداء بانضمامه للجزيرة، وواثقون انه سيحصل على الدعم والمساندة من زملائه”. (أ ف ب)