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البرازيلي ماتيوس فرنانديس يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

منذ 3 ساعات

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مدن – كشفت تقارير رياضية أن نادي برشلونة الإسباني أجرى تحركات بخصوص ضم لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي، ماتيوس فرنانديس، البالغ من العمر 21 عاما والذي يعد أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم البرازيلية.

وحسبما كشفت شبكة (جلوبوسبورت) فقد أجرى النادي الكاتالوني مباحثات بشأن التعاقد مع فرنانديس، الذي استهل مشواره مع بالميراس على مقاعد البدلاء مع المدربين السابقين سكولاري ومينيزيس، قبل أن يحجز مكانه كأساسي مع آندري لوبيس وفانديرلي لوكسمبورجو.

وكان ماتيوس قد استهل مشواره مع الفريق الأول لبوتافوجو في العام 2016، قبل أن ينتقل أوائل العام الماضي إلى صفوف بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو وبعقد يمتد حتى العام 2023.

ولعب ماتيوس مع بوتافوجو 76 مباراة بين العامين 2016 و2018 سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، ولعب مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري سجل فيها هدفا، وارتدى قميص منتخب بلاده تحت 17 عاما وتحت 20 عاما. (إفي)

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