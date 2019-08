البرازيلي مالكوم الى زينيت الروسي مقابل 40 مليون يورو

برشلونة – انتقل جناح برشلونة، البرازيلي مالكوم الى صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 40 مليون يورو كما أعلن الناديان الجمعة.

وقال النادي الكاتالوني “توصل برشلونة وزينيت الى اتفاق يقضي بانتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا. سيدفع النادي الروسي 40 مليون يورو لبرشلونة”.

