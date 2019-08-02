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البرازيلي مالكوم الى زينيت الروسي مقابل 40 مليون يورو

منذ 24 دقيقة

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برشلونة – انتقل جناح برشلونة، البرازيلي مالكوم الى صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 40 مليون يورو كما أعلن الناديان الجمعة.
وقال النادي الكاتالوني “توصل برشلونة وزينيت الى اتفاق يقضي بانتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا. سيدفع النادي الروسي 40 مليون يورو لبرشلونة”.

وكان مالكوم (22 عاما) انضم الى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو بعقد لخمس سنوات، لكنه لم يفرض نفسه اساسيا في صفوف الفريق الإسباني وخاض في صفوفه 24 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 4 أهداف وحقق تمريرتين حاسمتين.

ويحاول برشلونة التخلص من لاعبين عدة من اجل استعادة خدمات البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان.

– (أ ف ب)

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