البرازيلي مالكوم الى زينيت الروسي مقابل 40 مليون يورو

برشلونة – انتقل جناح برشلونة، البرازيلي مالكوم الى صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 40 مليون يورو كما أعلن الناديان الجمعة.

وقال النادي الكاتالوني “توصل برشلونة وزينيت الى اتفاق يقضي بانتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا. سيدفع النادي الروسي 40 مليون يورو لبرشلونة”.

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Agreement with Zenit Saint Petersburg for the transfer of Malcom

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وكان مالكوم (22 عاما) انضم الى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو بعقد لخمس سنوات، لكنه لم يفرض نفسه اساسيا في صفوف الفريق الإسباني وخاض في صفوفه 24 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 4 أهداف وحقق تمريرتين حاسمتين.

📸| مالكوم بقميص زينيت الروسي. pic.twitter.com/JzB5uEzY6X — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) August 2, 2019

ويحاول برشلونة التخلص من لاعبين عدة من اجل استعادة خدمات البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان.

– (أ ف ب)