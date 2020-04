البرازيلي ويليان يؤكد رحيله عن تشيلسي هذا الصيف

لندن – أكد نجم الوسط البرازيلي ويليان انتهاء مشواره مع تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الحالي، وذلك بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع نادي كرة القدم اللندني بشأن تمديد عقده، من دون التوصل الى اتفاق.

وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما لبرنامج “إكسبيدينتي فوتبول” الذي تبثه شبكة “فوكس سبورتس” البرازيلية: “مع تشيلسي، انتهى الأمر. الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة. التجديد أمر شائك”.

وكشف أن: “تشيلسي اقترح التمديد عامين إضافيين وأنا أردت ثلاثة، توقفنا عن الحديث، لن تكون هناك مفاوضات” إضافية، متابعا “في الوقت الحالي، لا أفكر بالعودة الى البرازيل وهدفي البقاء في أوروبا”.

