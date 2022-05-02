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البرازيل تبني أكبر تمثال “للمسيح” في العالم.. ارتفاعه 43 متراً

12:47 م2022-05-02
البرازيل تبني أكبر تمثال "للمسيح" في العالم.. ارتفاعه 43 متراً
البرازيل تبني أكبر تمثال "للمسيح" في العالم.. ارتفاعه 43 متراً

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أصبح هناك منافس لتمثال المسيح الشهير في ريو دي جانيرو، فقد بنت بلدة إنكانتادو الصغيرة في البرازيل تمثالا للمسيح أطول منه لجذب السياحة.

ويحمل التمثال الجديد اسم “المسيح الحامي”، ويبلغ ارتفاعه 43 مترا، بينما يبلغ ارتفاع تمثال ريو 38 مترا

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وقال روبيسون جونزاتي، نائب رئيس الجمعية التي رعت بناء التمثال، إنه بني من الخرسانة فوق هيكل معدني، وأقيم بالفعل فوق تل يطل على البلدة، لكن المكان لن يفتح للجمهور إلا في العام المقبل.

وقال لوكالة “رويترز”: “إنه أكبر تمثال للمسيح في العالم”.

والمنافسة ستكون أيضا على صعيد المنظر المطل عليه التمثال مقابل المشهد الرائع الذي يطل عليه السياح على خليج جوانابارا من مكان تمثال المسيح على قمة جبل كوركوفادو في ريو.

وبني تمثال ريو من الخرسانة المسلحة والحجر الأملس

واستغرق تسع سنوات لإتمام بنائه في 1931، ليصبح رمزا لريو دي جانيرو وأحد عجائب العالم. (وكالات)

12:47 م2022-05-02
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