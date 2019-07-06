البرازيل تتطلع لترسيخ قاعدة التتويج على أرضها بـ “كوبا أميركا”

ريو دي جانيرو – تريد البرازيل تثبيت قاعدة التتويج بكوبا أميركا في كل مرة استضافت فيها البطولة القارية عندما تواجه البيرو، الأحد، على ملعب “ماراكانا” الأسطوري في مدينة ريو دي جانيرو.

واستضافت البرازيل البطولة القارية أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، ونجحت في كل مرة بالتتويج بلقبها وستكون مرشحة مرة جديدة للظفر به للمرة التاسعة، لا سيما بأنها سحقت البيرو بخماسية نظيفة في دور المجموعات بالنسخة الحالية ، حيث سيكون مفتاح الفوز في المباراة النهائية، قدرة البرازيل بالمحافظة على نظافة شباكها كما فعلت طوال هذه النسخة حتى الآن.

Estes são os árbitros designados para a grande final da #CopaAmerica Brasil vs Peru pic.twitter.com/E7GZ4cpXNF — Copa América (@CopaAmerica) July 4, 2019

وشدد لاعب وسطها ونادي ريال مدريد كاسيميرو على هذه النقطة بالذات بقوله: “إنهاء بطولة كوبا أميركا من دون أن يدخل مرمانا أي هدف هو هدفنا، وإذا نجحنا في ذلك، فإن الفضل لن يكون لخط الدفاع فحسب بل أيضا للاعبي المقدمة الذين ساعدونا وهذا ما حقق الفارق”.

ويعرف مدافعو البرازيل مكمن الخطورة في البيرو، وهو قلب الهجوم باولو غيريرو الذي يعرفه أيضا الجمهور البرازيلي جيداً، لأنه يلعب في الدوري المحلي منذ 7 سنوات وهو سجل هدف الفوز لناديه كورينثيانز في مرمى تشيلسي الإنجليزي، ليقوده إلى التتويج بكأس العالم للأندية بنسخة العام 2013.

أما الآن فيلعب غيريرو (35 عاما) في صفوف إنترناسيونال، علما بأنه ساهم في إحراز نادييه السابقين كورينثيانز وفلامنغو لبطولتي ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو على التوالي في العامين 2013 و2017.

وحذر مدافع البرازيل ماركينيوس من خطورة غيريرو، بقوله: “إنه لاعب يستحق اهتماما خاصا لكل ما قام به في الماضي، أعرفه جيدا وقد لعبت الى جانبه في صفوف كورينثيانز، وواجهته مرات عدة في المنتخب الوطني”.

وكانت المرة الأخيرة التي تواجه فيها ماركينيوس وغيريرو في دور المجموعات عندما مني المنتخب البيروفي بهزيمة قاسية قوامها 5 أهداف نظيفة في ساو باولو، علما بأن مهاجم البرازيل غابريال جيزوس أهدر ركلة جزاء أيضا في الوقت بدل الضائع.

بيد ان منتخب البيروفي استعاد توازنه بشكل كبير بعد تلك الكبوة وأزاح الأوروغواي “حاملة الرقم القياسي في عدد الالقاب في كوبا أميركا (15 مرة)” بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم تشيلي “حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين” بفوز لافت بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

وناشد كاسيميرو زملائه بضرورة احترام المنافس، بقوله: “ستكون مباراة نهائية رائعة، ومباراة صعبة للغاية، لا يمكن الظن بأننا حسمناها، يتعين علينا خوضها، لقد أزاحوا منتخبين كبيرين هما الأوروغواي وتشيلي ويتعين علينا بالتالي احترامهم”.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تبلغ فيها البيرو المباراة النهائية لكوبا أميركا، التي انطلقت قبل 103 أعوام، وقد توجت باللقب عام 1975 في مباراة فاصلة بعدما تبادلت الفوز مع كولومبيا ذهابا وإيابا، كما توجت باللقب عام 1939 عندما كانت البطولة تلعب بنظام الدوري في مجموعة واحدة بمشاركة خمسة منتخبات، فيما توّجت البرازيل باللقب 8 مرات بينها 4 مرات بين العامين 1997 و2007. (أ ف ب)