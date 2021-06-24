البرازيل تحقق فوزا جدليا على كولومبيا في الوقت القاتل

ريو دي جانيرو – انتزعت البرازيل حامل اللقب فوزا جدليا بالرمق الأخير على كولومبيا 2-1 الاربعاء في ريو دي جانيرو، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم، لتحافظ على سجلها الجيد بثلاثة انتصارات متتالية.

واستهلت البرازيل المباراة بمنحى سلبي، عندما افتتح جناح بورتو البرتغالي لويس دياش التسجيل لكولومبيا في الدقيقة العاشرة من كرة أكروباتية مقصية فائقة الروعة من داخل المنطقة.

لكن المضيف، خطف الفوز في نهاية المباراة من كرتين رأسيتين، الأولى عبر روبرتو فيرمينو (78) والثانية في الدقيقة العاشرة من الوقت البدل عن ضائع للاعب الوسط كازيميرو.

ورافق نهاية المباراة اعتراضات كثيرة من الطرف الكولومبي، على صحة تسجيل الهدف البرازيلي الأول، بعدما ارتدت الكرة من الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا عن طريق الخطأ خلال بناء الهجمة.

واعتبر مدرب كولومبيا رينالدو رويدا ان “ارتباك” اللاعبين اثر ارتداد الكرة من الحكم ساهم بدخول الهدف الأول في مرمى فريقه “أعتقد ان الهدف الأول نجم عن ارتباك اللاعبين بسبب وضعية الحكم”.

وتعيش البرازيل فترة رائعة مع عشرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وهذا أول هدف يهز شباكها سعد ست مباريات.

ورفعت البرازيل التي كانت قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي، رصيدها إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 من أربع لكولومبيا التي تأهلت أيضا.

وفي المجموعة عينها، تعادلت الاكوادور مع البيرو 2-2، لترفع الأخيرة رصيدها إلى أربع نقاط والأولى إلى نقطتين. (أ ف ب)