البرازيل تساوي في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية

ساو باولو – أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاربعاء أنه قرر فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو “قرر الاتحاد معادلة قيمة الجائزة المالية والبدلات بين لاعبي ولاعبات كرة القدم ما يعني ان اللاعبات سيحصلن على نفس ما يكسبه اللاعبون”.

وبفضل هذه التدابير، ستكسب اللاعبات اللواتي تمت دعوتهن إلى منتخب السيدات نفس المبالغ التي يكسبه نيمار أو النجوم الآخرون في منتخب الرجال لدى كل تجمع، بما في ذلك مكافآت المباريات.

Na coletiva desta quarta, uma importante medida foi divulgada: a equiparação dos pagamentos feitos aos jogadores e às jogadoras das Seleções Brasileiras Principais. Saiba mais detalhes >> https://t.co/zkbA3v8Et8 pic.twitter.com/2cVOGS6FuU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 2, 2020

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أول من شجّع على فرض المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي أيار/مايو، خسرت بطلات العالم الأميركيات في المحكمة، بعد أن رفض أحد القضاة طلبهن بالمساواة في الأجور مع اللاعبين. (أ ف ب)