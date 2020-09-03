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البرازيل تساوي في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية

منذ 44 دقيقة

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ساو باولو – أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاربعاء أنه قرر فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو “قرر الاتحاد معادلة قيمة الجائزة المالية والبدلات بين لاعبي ولاعبات كرة القدم ما يعني ان اللاعبات سيحصلن على نفس ما يكسبه اللاعبون”.

وبفضل هذه التدابير، ستكسب اللاعبات اللواتي تمت دعوتهن إلى منتخب السيدات نفس المبالغ التي يكسبه نيمار أو النجوم الآخرون في منتخب الرجال لدى كل تجمع، بما في ذلك مكافآت المباريات.

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أول من شجّع على فرض المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي أيار/مايو، خسرت بطلات العالم الأميركيات في المحكمة، بعد أن رفض أحد القضاة طلبهن بالمساواة في الأجور مع اللاعبين. (أ ف ب)

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