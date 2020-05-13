البرازيل تسجل 881 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ساو باولو- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 881 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل بذلك 12 ألفا و400 حالة. وسجلت أكبر حصيلة وفيات يومية سابقة في الثامن من أيار/مايو وبلغت 751 حالة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في الساعات ال24 الأخيرة 9258 ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بذلك 177 ألفا و589 حسب الوزارة.

ويعتبر الخبراء الأرقام التي تعلنها سلطات هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه ال210 ملايين نسمة، أقل من العدد الفعلي، مشيرين إلى أن البرازيل لا تملك الوسائل لفحص السكان على نطاق واسع.

وقدرت دراسة قام بها باحثون برازيليون ونشرت الأسبوع الماضي ب 1,6 مليون عدد المصابين في البرازيل حتى الرابع من أيار/مايو، وهو عدد أكبر ب15 مرة من العدد الرسمي الذي كان حينذاك 107 آلاف و780 حالة.

وقال أحد معدي الدراسة دومينغو ألفيس من جامعة ساو باولو لوكالة فرانس برس إن البرازيل “لم تجر فحوصا إلا للأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفيات أي الحالات الخطيرة”.

وأضاف “بالمعطيات المتوفرة، لدينا إمكانيات قليلة في رؤية الصورة بأكملها”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد سياسة حقيقية لإدارة الوباء ونرى الوباء يتطور بسرعة”.

(أ ف ب)