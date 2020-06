البرازيل تسحب ملف ترشيحها لاستضافة مونديال 2023 للسيدات

ريو دي جانيرو – سحبت البرازيل ملف ترشيحها لاستضافة مونديال كرة القدم النسائية لعام 2023 لعدم وجود ضمانات بخصوص امكانية استضافة البطولة في البلاد، إزاء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما افاده الاتحاد البرازيلي للعبة.

وأكد الاتحاد دعمه لكولومبيا المرشحة أيضا لاستضافة الحدث، والتي ستحصل أيضا على دعم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) نظرا لكونها البلد الوحيد في أميركا الجنوبية المرشح لاستضافة البطولة.

وجاء قرار اتحاد الكرة البرازيلي بسحب ملف استضافة مونديال السيدات بعدما أشار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أن حكومة الرئيس جايير بولسونارو والجهات المشاركة في تنظيم الحدث لم تقدم الضمانات الكافية لتنظيم المونديال.

Australia and New Zealand have come together in a bid to host the FIFA Women’s World Cup 2023.

We are united in delivering a historic FIFA Women’s World Cup! #AsOne.

With less than three weeks to go before the vote, #GetOnside to show your support at https://t.co/M2Nj3AdfNZ pic.twitter.com/ohqCiUOvkx

— Australia in NZ (@AusHCNZ) June 8, 2020