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البرازيل تسحب ملف ترشيحها لاستضافة مونديال 2023 للسيدات

بسبب تداعيات كورونا

منذ 19 دقيقة

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ريو دي جانيرو – سحبت البرازيل ملف ترشيحها لاستضافة مونديال كرة القدم النسائية لعام 2023 لعدم وجود ضمانات بخصوص امكانية استضافة البطولة في البلاد، إزاء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد، وفقا لما افاده الاتحاد البرازيلي للعبة.

وأكد الاتحاد دعمه لكولومبيا المرشحة أيضا لاستضافة الحدث، والتي ستحصل أيضا على دعم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) نظرا لكونها البلد الوحيد في أميركا الجنوبية المرشح لاستضافة البطولة.

وجاء قرار اتحاد الكرة البرازيلي بسحب ملف استضافة مونديال السيدات بعدما أشار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أن حكومة الرئيس جايير بولسونارو والجهات المشاركة في تنظيم الحدث لم تقدم الضمانات الكافية لتنظيم المونديال.

وبرر الاتحاد البرازيلي موقف “فيفا”، مشيرا إلى أن هذه الضمانات ضرورية وتعد “عنصرا أساسيا” لتوفير “الأمن اللازم لتنظيم بطولات بهذا الحجم”.

ووفقا لأحدث التوقعات، فإن الاقتصاد البرازيلي سيعاني خلال عام 2020 من تراجع ناتجه المحلي الاجمالي بنحو 6.5%، وهي النسبة الأكبر خلال العقود الأخيرة، كما سيصل العجز المالي للدولة إلى مستويات تاريخية، لانخفاض التحصيل وزيادة الإنفاق العام للتخفيف من الأزمة.

وبعد خروج البرازيل من المنافسة على تنظيم مونديال 2023 للسيدات، تتنافس كل من كولومبيا واليابان وكذلك استراليا ونيوزيلندا في ملف مشترك على هذا الشرف.

وبعد نجاح مونديال 2019 في فرنسا، تنتظر البطولة تأكيد تطورها من خلال زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 في النسخة الجديدة. (إفي) 

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