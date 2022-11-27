البرازيل تسعى بغياب نيمار لتجنب مفاجآت سويسرا

الدوحة – عقب أدائه الرائع في مستهل حملته نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاما، يطمح منتخب البرازيل في التقدم خطوة أخرى نحو بلوغ دور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عندما يواجه منتخب سويسرا اليوم.

ويلعب المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، مع منتخب سويسرا، على ملعب “974”، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات في المونديال القطري.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في المجموعة على أفضل وجه، عقب فوزه 2-0 على منتخب صربيا في الجولة الافتتاحية، يوم الخميس الماضي، ليحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي تغلب 1-0 على منتخب الكاميرون في الجولة الأولى أيضا.

وربما يحجز منتخب البرازيل مقعده رسميا في الدور المقبل دون انتظار الجولة الأخيرة، حال فوزه على سويسرا، وتعثر منتخب الكاميرون في لقائه مع صربيا بنفس الجولة.

أما منتخب سويسرا، فمن الممكن أن يقتنص ورقة العبور للأدوار الإقصائية، حال فوزه على البرازيل، وتعثر منتخب صربيا أمام الكاميرون.

ويبحث كل منتخب عن تحقيق انتصاره الأول على الآخر في مواجهتهما الثالثة في كأس العالم، بعدما فرض التعادل نفسه على مباراتيهما السابقتين في المونديال، حيث تعادلا 2-2 بنسخة المسابقة التي أقيمت بالبرازيل العام 1950، فيما تعادلا 1-1 في النسخة الماضية بروسيا العام 2018.

ويفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه نيمار، الذي تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لكاحل القدم، خلال مواجهة صربيا، والتي تسببت في عدم إكماله اللقاء، لتظهره الكاميرات وهو يبكي على مقاعد البدلاء.

كما يعاني منتخب البرازيل أيضا من غياب لاعبه دانييلو عن مواجهة سويسرا، عقب تعرضه لالتواء في كاحل القدم في المباراة الماضية، ولكن رغم ذلك، فإن الثنائي سيكون جاهزا للمشاركة في باقي مشوار الفريق بالبطولة.

وأبدى تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، ثقته في عودة نيمار سريعا للفريق، فيما أكد لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أنه لم يفقد الأمل في استئناف مسيرته في المونديال.

وكتب نيمار (30 عاما) على حسابه الخاص بتطبيق “إنستاجرام”: “لدي ثقة وإيمان، أرى أنه برغم كل هذا الضجيج، سيكون كل شيء على ما يرام”.

ورغم المستوى الرائع لنيمار في الفترة الأخيرة، إلا أن غيابه لن يكون مؤثرا بشكل كبير على منتخب البرازيل، الذي يمتلك كتيبة مذهلة من النجوم، خاصة في خط الهجوم.

ويبدو ريتشارليسون جاهزا لقيادة هجوم البرازيل اليوم، لا سيما بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب تسجيله هدفي الفريق في مرمى صربيا.

وجذب الهدف الثاني لنجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة أنظار الجميع، حيث وصف بأنه سيكون أحد أفضل أهداف مونديال قطر.

وتابع ريتشارليسون تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسيطر على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يدور في الهواء بحركة بهلوانية ويسدد قذيفة مدوية بقدمه اليمنى على يمين الحارس الصربي.

وقال اللاعب البرازيلي عقب المباراة، إنه يعتقد أن هذ الهدف هو الأفضل في مشواره الكروي، حيث صرح للصحفيين “كان هدفا جميلا. ربما يكون الأجمل في مسيرتي”.

أضاف ريتشارليسون “إنها كأس العالم ، كانت مباراة صعبة.. إنه أحد أجمل الأهداف التي سجلتها على الإطلاق”.

كما يضم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور ورودريجو، ثنائي ريال مدريد الإسباني، وجابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال الإنجليزي، ورافينيا نجم برشلونة الإسباني، وجميعهم لديهم القدرة على تعويض غياب نيمار.

من جانبه، يطمح منتخب سويسرا، الذي يشارك للمرة الـ12 في المونديال، للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بالمونديال، وذلك قبل لقائه المرتقب مع صربيا في ختام دور المجموعات.

واقتنص المنتخب السويسري 3 نقاط ثمينة من أنياب منتخب الكاميرون، رغم أنه كان الطرف الأضعف في اللقاء، غير أن خبرة لاعبيه لعبت دورا جوهريا في تحقيقه البداية المأمولة.

ويضم منتخب سويسرا الثنائي جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، اللذين يملكان خبرة كبيرة في خط الوسط، وكذلك المهاجم بريل إيمبولو، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في الكاميرون.

كما يمتلك المنتخب السويسري الحارس المخضرم يان سومير، الذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام الكاميرون، حيث يعول عليه مراد ياكين، مدرب الفريق، في التصدي للهجمات البرازيلية المتوقعة في اللقاء.

وفي مؤتمر صحفي أمس، اعترف تيتي بارتكاب خطأ لعدم التيقن مبكرا بأن نيمار تعرض لإصابة، وقال تيتي أنه كان بإمكانه أن يتعامل بشكل أفضل مع نيمار.

وأضاف “لقد ارتكبت خطأ، لم ألاحظ الأمر، وأريد أن أعترف علنية بذلك. لقد كان مصابا، لم أر أنه يعاني من إصابة، لم نتلق هذه المعلومة”.

وأكد تيتي “لقد حاول أن يواصل اللعب حتى يخبرنا بحالة كاحله، لأنه في ذلك الوقت كان لديه القدرة على محاولة الضغط مع الفريق، لقد ساهم في الأهداف”.

وتابع تيتي بالقول “لم أر أنه تعرض للإصابة، كان يتبقى 10 دقائق ولم يكن الأمر متعمدا بل عرضي”.

وظل تيتي واثقا في عودة نيمار ودانيلو قبل نهاية مشوار السامبا في مونديال قطر، مشيرا “هذا رأيي.. من الناحية الطبية لست في وضعية تسمح لي بالحديث ولكن لدي تقارير طبية”.

وأوضح “يمكنني القول أن الأمر لا يتعلق فقط بنيمار بل دانيلو أيضا، كلاهما تغير وضعه، ولكننا نثق في قدرتهما على اللعب”.

من ناحيته، صرح ماركينيوس مدافع المنتخب البرازيلي، بأن زميله نيمار شديد القناعة بأنه سيعود من الإصابة وسيشارك مرة أخرى في مونديال قطر.

وقال ماركينيوس زميل نيمار في نادي باريس سان جرمان: “نيمار شديد التركيز وينام في العلاج الطبيعي ويخضع للعلاج 24 ساعة في اليوم، وهذا يوضح مدى رغبته في العودة، نحن لا نعرف متى سيكون هذا لكننا نأمل أن يحدث بأسرع ما يمكن”.

ولم يفصح تيتي كيف سيعوض غياب هذين اللاعبين الأساسيين، واكتفى بالقول إنه سيستعيض عن دانيلو إما بـداني ألفيس أو ايدر ميليتاو، وقال تيتي (61 عاما): “أنا مرتاح للغاية” وذلك في إشارة إلى المجموعة الكبيرة الموجودة لديه في المنتخب.

أما لاعب المنتخب البرازيلي كاسيميرو، فأعرب عن ثقته في أن الفريق بإمكانه أن يمضي قدما دون نجمه نيمار، وقال كاسيميرو لصحيفة “جلوبو” البرازيلية “إذا واصلنا الحديث عن نيمار، سنبقى هنا لأيام نظرا لأهميته. إنه نجم الفريق الذي يصنع الفارق، لكن لدينا لاعبين مماثلين، رافينيا وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، لدينا خيارات عديدة”.

وأشار كاسيميرو “نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولسوء الحظ لن يتواجد في المباراة المقبلة، ولكن لدينا لاعبين يستطيعون تعويضه، بالطبع ليس بنفس مستواه”. -(د ب أ)

السويسري بريل إيمبولو -(من المصدر)