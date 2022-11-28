البرازيل تضمن تأهلها لدور 16 في المونديال بعد فوزها على سويسرا

ضمن المنتخب البرازيلي تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السويسري 1 / 0، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالبطولة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن الكاميرون وصربيا صاحبا المركزين الثالث والرابع في المجموعة على الترتيب، مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وسجل كاسيميرو هدف المباراة الوحيد للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 82.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في ختام دور المجموعات مع نظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السويسري مع نظيره الصربي في اليوم ذاته. -(د ب أ)