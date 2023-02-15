البرازيل تعلن عن ودية ضد أسود الأطلس في المغرب

يخوض منتخب البرازيل لكرة القدم، بطل العالم خمس مرات، مباراة ودية مع مضيفه المغربي رابع مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن اتحاده الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيان “يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير. ستقام المباراة في طنجة يوم 25 مارس المقبل”.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية، علما أنها ستقام على ملعب ابن بطوطة، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحا لمواجهتي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أنهاها في المركز الثالث.