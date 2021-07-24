البرازيل: ثاني أعلى رقم قياسي من الإصابات اليومية بكورونا بنحو 109 آلاف

ريسيفي– سجلت البرازيل في الساعات الـ24 الماضية 108 آلاف و732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1324 وفاة بمرض كوفيد- 19 ، ما يعد ثاني أعلى رقم قياسي من الإصابات على الرغم من تباطؤ وتيرة تفشي العدوى في الأيام الأخيرة، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.

وكان أعلى عدد من الإصابات المسجلة في يوم واحد بالبلد الأمريكي الجنوبي العملاق قد رصد في 23 من يونيو/حزيران الماضي، وبلغ 115 ألفا و228 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن ارتفاع عدد الإصابات يوم الجمعة، والذي يمثل نحو ثلاثة أضعاف المعدل اليومي في الأسبوع الماضي (36 ألف إصابة في اليوم)، يرجع إلى إدراج عدة حالات من الأيام الماضية لم يتم إحصاؤها في ريو جراندي دو سول (جنوب).

وأدرجت سلطات ريو جراندي دو سول، الولاية الواقعة على الحدود مع الأرجنتين وأوروجواي، في تقريرها اليومي الصادر الجمعة 63 ألف حالة من أيام أخرى لم تكن موجودة في الإحصاءات.

وفي المجمل، سجلت البرازيل حتى الآن 19 مليونا و632 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي و548 ألفا و340 وفاة بمرض كوفيد-19، منذ رصد أول حالة عدوى بالبلاد في 26 من فبراير/شباط 2020 وأول وفاة في 12 من مارس/آذار من نفس العام.

وبحسب تقرير وزارة الصحة البرازيلية الاخير، فقد تعافى 18 مليونا و331 ألفا و462 مصابا بفيروس كورونا، ما يمثل 93.3% من إجمالي المصابين بهذا البلد الذي يقطنه نحو 212 مليون نسمة. (إفي)