البرازيل في المرتبة الثانية عالمياً بإصابات فيروس كورونا

عمان- اعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت عن تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 330890.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البرازيلية العربية ANBA عن وزارة الصحة البرازيلية، فانه سجلت 1001 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 21048 حالة.

واظهرت حصيلة جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية حول تطورات تفشي الجائحة في العالم ان البرازيل اصبحت في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس.-(بترا)