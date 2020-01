البرتغالي فرنانديس في طريقه الى مانشستر يونايتد – فيديو

باريس – كشفت الصحف البرتغالية الصادرة الاربعاء ان البرتغالي الدولي برونو فرنانديس سيترك سبورتينغ لشبونة وينضم الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي في صفقة ستبلغ 55 مليون يورو بالاضافة الى حوافز.



وأكدت الصحف الثلاث الرئيسة في البلاد “ابولا” و”ريكورد” واوجوغو” النبأ على صدر صفحاتها مؤكدة ان عملية الانتقال ستتم مقابل 55 مليون مليون يورو وستتضمن حوافز قد ترفع قيمتها الى 80 مليون يورو، مشيرة الى ان اللاعب سيتوجه الى مانشستر بعد ظهر اليوم للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين.

Could Bruno Fernandes' move to Manchester United be a Jorge Mendes masterclass? 🎩✨@SkyKaveh explains all the latest as the Portuguese playmaker closes in on a move to Old Trafford…#TransferTalk pic.twitter.com/gzsGUHdA2F

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2020