البرتغالي ناسمينتو مدربا لمنتخب السيدات

عمان – الغد – يستعد اتحاد كرة القدم، لتنظيم مؤتمر صحفي، عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الأثنين، للاعلان عن تعيين المدرب البرتغالي ديفيد دي سوزا ناسمينتو مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول للسيدات.

ووصل المدرب البرتغالي إلى عمان، بعد مفاوضات إنتهت بالاتفاق على توليه تدريب منتخب “النشميات”، والإشراف ايضا على فرق السيدات في مختلف الفئات.

ويأتي تعيين المدرب البرتغالي خلفا للمدرب الجزائري عزالدين شيح، الذي قاد المنتخب في السنوات الأخيرة الماضية، علما أن المدرب البرتغالي سيباشر مهمته اعتبارا من يوم غد.

ويتخلل المؤتمر الحديث عن أبرز ملامح خطة إعداد النشميات التي تبدأ الثلاثاء القادم بمشاركة 50 لاعبة، ممن شاركن في بطولة الدوري النسوي للمحترفات، استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا في أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويتمتع المدرب البرتغالي ناسمينتو بسيرة ذاتية مميزة، حيث سبق وأن شغل منصب مدرب ومدير فني ومستشار للعديد من الأندية أهمها نادي سبارتا نيجكيرك الهولندي، كما عمل 4 سنوات مع مدارس النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف في هولندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى جانب توليه مهمة تدريب نادي ايندهوفن الهولندي ورديف نادي الاتحاد السعودي.

يشار إلى أن منتخب السيدات خرج العام الماضي من التصنيف الدولي، لعدم خوضه اي مباراة ودية دولية خلال العام. –(أخبار النجوم)