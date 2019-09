البرتغال تنتظر الموهبة الصاعدة فيليكس

لشبونة – يخطو المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس خطواته الدولية الأولى مع منتخب بلاده لكرة القدم في مهمة اثبات نفسه على أعلى المستويات إلى جانب القائد والنجم المطلق كريستيانو رونالدو، بعدما تصدر هذا الصيف عناوين الصحف كخامس أغلى صفقة في التاريخ بعد انتقاله من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد الاسباني.

بعد بداية سيئة في تصفيات كأس أوروبا 2020، يعتمد أبطال القارة العجوز على نجوم اليوم والغد لحصد نقاط الفوز عندما يحلون ضيوفا على صربيا السبت وليتوانيا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية.

Joao Felix: 19 years old

Cristiano Ronaldo: 34 years old

The present and the present for Portugal ✨🇵🇹 pic.twitter.com/7tUUmO3TKn

