كأس أوروبا: البرتغال تودع البطولة إثر خسارتها أمام بلجيكا

انتزعت بلجيكا بطاقة المرور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم إثر فوزها مساء الأحد في إشبيلية على البرتغال حاملة اللقب بهدف نظيف من تسجيل المهاجم ثورغان هازار في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من خارج المنطقة. وتلتقي بلجيكا في الدور المقبل مع إيطاليا الجمعة على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ.

جرد المنتخب البلجيكي يقيادة الثنائي ثورغان وإدين هازار نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس الأمم الأوروبية 2021 لكرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر مساء الأحد على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى ثورغان هازار مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني والشقيق الأصغر لإدين، مسجل هدف الفوز في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وتلتقي بلجيكا في ربع النهائي مع إيطاليا في الثاني من تموز/يوليو المقبل على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ. أ ف ب