البرتغال في مهمة لحسم التأهل أمام أوروجواي

الدوحة – يتطلع منتخب البرتغال لحجز مقعده مبكرا في دور الـ16 بنهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، حينما يواجه منتخب أوروجواي اليوم الاثنين.

ويلعب المنتخب البرتغالي مع أوروجواي على ملعب “لوسيل” في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات في المونديال القطري.

ويتصدر منتخب البرتغال، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما استهل مشواره في المونديال بفوز مثير 3-2 على منتخب غانا في الجولة الافتتاحية يوم الخميس الماضي.

في المقابل، يتقاسم منتخب أوروجواي، الذي توج باللقب العامين 1930 و1950، المركز الثاني مع منتخب كوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف في الجولة الأولى.

وللنسخة الثانية على التوالي يلتقي المنتخبان في كأس العالم، بعدما سبق أن تواجها في دور الـ16 في البطولة الماضية بروسيا العام 2018، حيث حسم منتخب أوروجواي المواجهة لصالحه، عقب فوزه 2-1 على المنتخب الملقب بـ(برازيل أوروبا).

ويسعى المنتخب البرتغالي لحصد النقاط الثلاث لاجتياز مرحلة المجموعات في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والثانية على التوالي، دون انتظار لقائه ضد كوريا الجنوبية، يوم الجمعة المقبل في ختام دور المجموعات.

ويرغب منتخب البرتغال في إقناع جماهيره بقدرته على المضي قدما في البطولة، بعدما اهتز أداؤه في معظم الأحيان خلال لقائه مع المنتخب الغاني، الذي أحرج زملاء النجم كريستيانو رونالدو في العديد من الفترات.

ويبحث رونالدو عن هز الشباك في البطولة للمباراة الثانية على التوالي، بعدما افتتح التسجيل للبرتغال من ركلة جزاء في اللقاء الماضي، ليدون اسمه في سجلات كأس العالم برقم قياسي مذهل.

وأصبح رونالدو (37 عاما) أول لاعب يتمكن من التسجيل في 5 نسخ متتالية بالمونديال، منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة العام 2006 بألمانيا بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور المجموعات.

وفض رونالدو، الذي لم يعد مسجلا في قائمة أي ناد حاليا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، شراكته مع الأسطورة البرازيلي بيليه والألمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه في التسجيل خلال 4 نسخ متتالية من كأس العالم.

وتحدث رونالدو، الذي عزز صدارته لقائمة الهدافين الدوليين في تاريخ كرة القدم برصيد 118 هدفا في 192 مباراة دولية خاضها مع منتخب البرتغال، عن إنجازه الجديد، حيث قال “لقد كانت لحظة جميلة، إنها خامس مشاركة لي في كأس العالم، فزنا. هذا كان مهما، الرقم القياسي العالمي شيء يجعلني أشعر بفخر شديد”.

وأبدى رونالدو، الذي رفع رصيده التهديفي في مسيرته بالمونديال، التي بدأت منذ 16 عاما، إلى 7 أهداف، استعداده لمواجهة أوروجواي، حيث قال “أغلقنا الفصل الخاص بالأسبوع الحالي، لا مجال للراحة”.

من جانبه، يطمح منتخب أوروجواي، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ14، في الاحتفاظ بآماله في الصعود لمرحلة خروج المغلوب للمرة الـ11 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعد تعادله المخيب مع كوريا الجنوبية.

ورغم القائمة المدججة بالنجوم، التي يمتلكها منتخب أوروجواي حاليا، بقيادة الثنائي المخضرم لويس سواريز وإدينسون كافاني، بالإضافة لداروين نونيز وفيديريكو فالفيردي ورودريجو بينتانكور، إلا أن المنتخب اللاتيني عجز عن زيارة مرمى منافسه الآسيوي، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة.

وصرح دييجو ألونسو، مدرب أوروجواي، عقب مواجهة كوريا الجنوبية “لم يكن منافسنا خصما سهلا، لقد وضع أمامنا الكثير من العراقيل”.

أضاف ألونسو “صادفنا سوء حظ بالغ عندما اصطدمت الكرة بالقائم من ضربة رأس لدييجو جودين، ثم تصدت العارضة لقذيفة فالفيردي قبل النهاية”.

وتحدث مدرب أوروجواي عن مواجهة البرتغال، حيث قال “سنعمل على تحسين الكثير من الأمور، يتعين علينا تقديم مستوى أفضل في المباراة المقبلة التي ربما لن تكون حاسمة لكنها ستكون في غاية الأهمية”. -(إفي)