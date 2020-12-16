البرغوثي: إسرائيل تنفذ صفقة القرن عبر توسيع الاستيطان

رام الله- حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، الأربعاء، من أن “إسرائيل تنفذ صفقة القرن الأمريكية عبر توسيع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة”.

وقال البرغوثي، في بيان صحفي، إنه “من الوهم الاعتقاد أن مخطط صفقة القرن سيذهب بذهاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو (المخطط) أصلا مخطط بنيامن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) والحركة الصهيونية”.

وأضاف: “هم (إسرائيل) ينفذونه على أرض الواقع بالاستيطان والتطبيع المشين مع أطراف عربية”.

وأطلق الرئيس الأمريكي خطته “صفقة القرن”، في يناير/كانون الثاني الماضي، ويقول الفلسطينيون إنها تشطب أي أفق لقيام دولة فلسطينية مستقبلية وتبقي القدس تحت سيطرة الاحتلال.

وفي السياق، أشار البرغوثي، إلى أن إسرائيل أعلنت خلال شهر واحد، مؤخرا، عن بناء حوالي 25 ألف وحدة استيطانية في مختلف مناطق الضفة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن التصدي للاستيطان الإسرائيلي ومخططات تصفية القضية الفلسطينية “يتطلب التحلل من كل الاتفاقات (مع إسرائيل) وتبني استراتيجية كفاحية بديلة”.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية بالتزامن مع ولاية ترامب.

ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 نوفمبر 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وإحدى العقبات الرئيسية أمام السلام وحل الدولتين.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.-(الاناضول)