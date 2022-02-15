آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

البرغوثي ترعى إحتفال ناديي الليونز والشعلة للمكفوفين

4:29 م2022-02-15

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – رعت الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية مها البرغوثي اليوم الاثنين مباراة احتفالية بكرة الهدف بين المنتخب الوطني وفريق نادي الشعلة، والتي تأتي على هامش احتفالية أقامتها أندية الليونز/ قطاع الأردن بالتعاون مع نادي الشعلة للمكفوفين واحتضنتها قاعة اللجنة البارالمبية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق.
وشهد الاحتفال العديد من الفقرات الفنية وعرض فيلم وثائقي للتعريف باليوم العالمي للإعاقة وتخللها أغان وطنية وكلمات لرئيس نادي الشعلة وأندية الليونز وراعي الحفل.
وفي نهاية الحفل تبادلت البرغوثي وممثلي أندية الليونز ونادي الشعلة الدروع والهدايا التذكارية.
إدارة

4:29 م2022-02-15
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock