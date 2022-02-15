البرغوثي ترعى إحتفال ناديي الليونز والشعلة للمكفوفين

عمان – الغد – رعت الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية مها البرغوثي اليوم الاثنين مباراة احتفالية بكرة الهدف بين المنتخب الوطني وفريق نادي الشعلة، والتي تأتي على هامش احتفالية أقامتها أندية الليونز/ قطاع الأردن بالتعاون مع نادي الشعلة للمكفوفين واحتضنتها قاعة اللجنة البارالمبية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق.

وشهد الاحتفال العديد من الفقرات الفنية وعرض فيلم وثائقي للتعريف باليوم العالمي للإعاقة وتخللها أغان وطنية وكلمات لرئيس نادي الشعلة وأندية الليونز وراعي الحفل.

وفي نهاية الحفل تبادلت البرغوثي وممثلي أندية الليونز ونادي الشعلة الدروع والهدايا التذكارية.

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