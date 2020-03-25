البرغوثي: تلقينا تعميم إرجاء ألعاب بارالمبيك طوكيو للعام المقبل

عمان – الغد – أعلنت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية عن تلقي اللجنة البارالمبية نسخة من تعميم البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية الذي يؤكد فيه تجيل الألعاب البارالمبية (بارالمبيك طوكيو 2020)، التي كانت مقررة في طوكيو اعتبارا من نهاية أغسطس/ أب القادم.

وجاء هذا التعميم تزامنا مع إعلان اللجنة الأولمبية الدولية واليابان إرجاء دورة الألعاب الاولمبية لصيفية التي كانت مقررة في طوكيو خلال الفترة 24 تموز إلى 9 أب القادمين، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

واكد الطرفان وفي بيان مشترك أن الظروف الراهنة وبناءا على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، دفعت رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى التأكيد أن الأولمبياد الـ32 في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد 2020، ولكن ليس أبعد من صيف 2021 لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

وأكدت البرغوثي أن اللجنة البارالبية الأردنية تتفهم الأسباب التي آرجأت الألعاب البارالمبية إلى العام القادم وأن أبطال وبطلات المنتخبات البارالمبية الوطنية المتأهلين والمتطلعين للتأهل سيواصلون تدريباتهم في وقت لاحق.