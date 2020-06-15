“البرغوث” ميسي يُعيد الحياة إلى طبيعتها في الدوري الاسباني

مدريد – لم يتوقف تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، رغم توقف النشاط الرياضي في إسبانيا لنحو ثلاثة أشهر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فمن أول مباراة يشارك فيها “البرغوث” نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين لزملائه أمام مايوركا، ليقود “البلاوغرانا” لانتصار كاسح برباعية نظيفة خارج الديار يعزز بها من صدارته لجدول الليغا ويحافظ على فارق النقطتين مع غريمه ريال مدريد.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجح في هز الشباك للمرة الـ20 في الليغا هذا الموسم، ليزيد الفارق بينه وأقرب منافسيه على لقب هداف البطولة، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، إلى 6 أهداف.

وبعودته في حلة جديدة، بدون لحية، أعاد ميسي الحياة إلى طبيعتها، رغم جائحة (كوفيد-19) التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث لم يجد صعوبة في صناعة هدفين لزملائه قبل أن يختتم الرباعية من توقيعه بهدف رائع جاء من تسديدة بقدمه اليمنى، وبهذا الشكل نجح ميسي في تسجيل 20 هدفا على الأقل بالدوري الاسباني للموسم 12 على التوالي، وهو رقم مذهل، كما عزز الهداف التاريخي للبرسا من كونه اللاعب الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف بالليجا هذا الموسم (14 هدفا).

Lionel Messi this season: 20 goals (1st in La Liga)

14 assists (1st in La Liga) He turns 33 this month! pic.twitter.com/K4rYfjJmu7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 14, 2020

ولم يسجل أي من منافسي ميسي على لقب الهداف خلال الجولة الـ28 التي استؤنفت معها الليغا، ما سمح لمواطنه لوكاس أوكامبوس، الذي سجل هدفا لإشبيلية في الدربي، للصعود للترتيب الثالث في جدول الهدافين (11 هدفا)، خلف بنزيمة (14 هدفا) وبالتساوي مع كل من لوكاس بيريز (ألافيس)، لويس سواريز (برشلونة) والذي عاد للملاعب بعد غياب دام خمسة أشهر، روجر مارتي (ليفانتي) وجيرارد مورينو (فياريال).

وستستأنف الليغا بإقامة مواجهات الجولة التاسعة والعشرين، حيث سيستضيف برشلونة نظيره ليغانيس على ملعب (كامب نو)، بينما سيحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على أوساسونا الأربعاء وسيستضيف ريال مدريد مباراة قمة أمام فالنسيا الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو. (إفي)