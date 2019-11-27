“البركة” تختتم اجتماع الصيرفة الرقمية وتقنية المعلومات

المنامة- اختتمت مجموعة البركة المصرفية بنجاح اجتماع الصيرفة الرقمية وتقنية المعلومات على مستوى المجموعة والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في مقر مجموعة البركة في خليج البحرين.

وكان الاجتماع، الذي حضره المديرون في إدارات الأعمال والتسويق وتقنية المعلومات في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة في 12 دولة، اجتماعًا مهمًا للغاية منذ انطلاق رحلة التحول الرقمي للمجموعة التي بدأت قبل عامين عندما نظمت أول ورشة عمل لاستراتيجية التحول الرقمي في اسطنبول، تركيا.

حضر الاجتماع متحدثون خبراء من كبرى شركات الاستشارات الدولية، الذين ناقشوا وتفاعلوا جنبا إلى جنب مع المتحدثين من المجموعة حول مختلف الموضوعات بما في ذلك الاتجاهات الرقمية ومستقبل الخدمات المصرفية، والتحول الرقمي، وتجارب العملاء في مجال العصر الرقمي، والـFinTech. وناقش الاجتماع أيضا أهمية الكفاءة وتعظيم الاستفادة من الموارد في تنفيذ الاستراتيجية الرقمية للوحدات.

وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، في كلمته الافتتاحية أن “مجموعة البركة حرصت دائمًا على أن يكون التحول الرقمي والابتكار في صدارة استراتيجيتها، ونحن فخورون بأن نرى اليوم أن وحداتنا على مستوى العالم تقوم بصياغة رحلاتها الرقمية والاستفادة من إمكاناتها لخدمة عملائنا بشكل أفضل”.