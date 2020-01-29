البرلمان الأوروبي يصادق رسمياً على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

عمان- أعلن البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، مصادقته على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الانترنت، فقد صوت 631 عضواً في البرلمان لصالح القرار الذي تم رفضه من قبل 49 عضوا، في حين امتنع 13 عضوا عن التصويت.

وأكد أغلبية المتحدثين نيابة عن الجماعات السياسية أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد لن يكون “نهاية الطريق” بالنسبة للعلاقات البريطانية الأوروبية، وأن الروابط القوية التي تربط شعوب أوروبا سوف تبقى كما هي.-(بترا)