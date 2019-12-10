البرلمان الأوروبي يقترح تقديم نصف مليار يورو مساعدات للأردن

سماح بيبرس

عمان– كشفت وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية عن مقترح من البرلمان الأوروبي بتقديم المزيد من مساعدات مالية كلية للأردن للعام 2020-2021 بحجم 500 مليون يورو.

وقالت الوثيقة “إن الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية سيوفران للأردن مبلغا إجماليا يصل إلى 500 مليون يورو يتم تقديمه على شكل قروض متوسطة إلى طويلة الأجل، مما سيسهم في تغطية احتياجات التمويل الخارجية المتبقية للأردن في الفترة 2020-2021”.

ويتم التخطيط للمساعدة على شكل قرض يقدم على 3 أقساط، ومن المتوقع أن يتم صرف القسط الأول في حزيران(يونيو) 2020. ويمكن صرف القسطين الثاني والثالث في الربع الأخير من العام 2020 وفي الربع الثاني من العام 2021، شريطة أن يتم تنفيذ إصلاحات وشروط ملحقة بكل دفعة في الوقت المناسب.

وأشارت الوثيقة الى أن المفوضية هي التي ستقوم بإدارة المساعدة، موضحة أن المفوضية والسلطات الأردنية ستتفق على مذكرة تفاهم تحدد إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بتقديم المساعدات، بما في ذلك جوانب التوقيت والتسلسل.

وأكدت الوثيقة أن الإنفاق سيكون مشروطا بجملة أمور منها إجراء استعراضات مرضية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي واستمرار الأردن في سحب أموال صندوق النقد الدولي.

وتعد “المساعدة المالية الكلية” MFA إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمات، وهي متاحة لدول الجوار الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.



ويتم تقديم هذا الدعم وفقا لأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، كما تم تأكيد ذلك خلال مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سورية والمنطقة في 12-14 آذار (مارس) 2019 ومجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 17 تموز (يوليو) 2019.

يشار الى أن الاتحاد الأوروبي قام بجمع أكثر من 2.2 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 التي تضمنت المساعدة المالية الكلية.

وزاد الاتحاد الأوروبي التمويل للاستجابة للأزمة السورية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، إلى جانب المرونة طويلة الأجل ودعم التنمية في مجالات متعددة مثل التعليم وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والصحة التي تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية. وفي 2019، تم الالتزام بمبلغ 125 مليون يورو من خلال أداة الجوار الأوروبية.