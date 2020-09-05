البرلمان الأوكراني يصادق على 4 اتفاقيات مع الأردن

عمان- الغد- قالت السفارة الاوكرانية في عمان أن البرلمان الأوكراني صادق على أربع اتفاقيات ثنائية بين أوكرانيا والأردن, تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني إلى أوكرانيا أواخر العام الماضي.

وتتعلق الاتفاقيات الأربع التي صادق عليها البرلمان الأوكراني مؤخرا، بالتعاون القضائي والقانوني، نقل محكومين، تسليم مجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية.

وتأتي هذه الاتفاقيات التزاماً بتوجيهات قيادة البلدين المتمثلة بالحرص على تعزيز العلاقات بينهما ولتعزيز التعاون القائم والمستمر بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، وتحقيق التعاون الفعال.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين، فتهدف لمنع الجريمة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الدولتين، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، ورغبة من الطرفين في اتفاق متبادل لتعزيز علاقتهما في مجال تسليم المجرمين وفقاً للمبادئ الدستورية الخاصة بكل منهما مع مراعاة حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق باتفاقية نقل المحكومين، فتأتي لتشجيع التعاون الفعال بين الطرفين في نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ” الحبس” بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضاء الأشخاص المحكوم عليهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.

وفيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فتهدف للوقاية من الجريمة ومكافحتها وحماية حقوق ومصالح مواطني الدولتين، وتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل منهما، وتطوير أواصر العلاقات والتعاون بينهما في هذا المجال.

وتكمن أهمية اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية، والمتمثلة بتقديم المساعدة القانونية في المسائل المدنية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل من الدولتين، وعلى أساس مبادئ السيادة الوطنية والعدالة.